Акулы снова убили российского туриста: другой утонул

Вблизи Филиппин погибли два туриста из России. На одного россиянина напали акулы, в то время как другой утонул. Инцидент произошел после того, как российских туристов унесло сильным течением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Акула. Фото из открытых источников

Четверо российских туристов вышли на лодке из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах и направлялись к острову Верде с местным инструктором по дайвингу. Во время погружения сильное подводное течение отнесло всех четырех туристов. Двум россиянам удалось доплыть до своей лодки и спастись, тогда как остальные погибли. Речь идет о пропавших без вести 29-летнем Илье Перегудине и 39-летнем Максиме Мелехове.

Местные инструкторы по дайвингу и другие дайверы совместно с сотрудниками береговой охраны приступили к поискам российских туристов. Первого нашли без сознания Мелехова. Его отправили в местную больницу, где констатировали смерть после утопления.

Начальник береговой охраны Эйрланд Лапитан рассказал, что на другого российского туриста напали акулы, и его нашли мертвым с оторванной рукой посреди косяка акул.

Это не в первый раз, когда российские туристы становятся жертвами акул. В июне 2023 года в Египте акула напала и убила россиянина, когда тот плавал в Красном море. Туристы, находившиеся поблизости в лодках и на берегу наблюдали, как акула сначала ранила россиянина, а затем убила его. В воде была и девушке погибшего, однако ей удалось скрыться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Египта приняли неожиданное решение относительно акулы, убившей россиянина — они решили выставить эту акулу в местном музее. В то же время в Киеве требуют поставить памятник акуле, атаковавшей россиянина.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда акула напала на российского туриста на Мальдивах.