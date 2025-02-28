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Акулы снова убили российского туриста: другой утонул

Два российских туриста погибли у берегов Филиппин.

сегодня, 14:05
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Slava Kot

Вблизи Филиппин погибли два туриста из России. На одного россиянина напали акулы, в то время как другой утонул. Инцидент произошел после того, как российских туристов унесло сильным течением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Акулы снова убили российского туриста: другой утонул

Акула. Фото из открытых источников

Четверо российских туристов вышли на лодке из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах и направлялись к острову Верде с местным инструктором по дайвингу. Во время погружения сильное подводное течение отнесло всех четырех туристов. Двум россиянам удалось доплыть до своей лодки и спастись, тогда как остальные погибли. Речь идет о пропавших без вести 29-летнем Илье Перегудине и 39-летнем Максиме Мелехове.

Местные инструкторы по дайвингу и другие дайверы совместно с сотрудниками береговой охраны приступили к поискам российских туристов. Первого нашли без сознания Мелехова. Его отправили в местную больницу, где констатировали смерть после утопления.

Начальник береговой охраны Эйрланд Лапитан рассказал, что на другого российского туриста напали акулы, и его нашли мертвым с оторванной рукой посреди косяка акул.

Это не в первый раз, когда российские туристы становятся жертвами акул. В июне 2023 года в Египте акула напала и убила россиянина, когда тот плавал в Красном море. Туристы, находившиеся поблизости в лодках и на берегу наблюдали, как акула сначала ранила россиянина, а затем убила его. В воде была и девушке погибшего, однако ей удалось скрыться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Египта приняли неожиданное решение относительно акулы, убившей россиянина — они решили выставить эту акулу в местном музее. В то же время в Киеве требуют поставить памятник акуле, атаковавшей россиянина.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда акула напала на российского туриста на Мальдивах.



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