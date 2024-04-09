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Акула напала на российского туриста на Мальдивах

Российский турист пострадал от нападения акулы, укусившей его за ногу. Инцидент произошел с россиянином на Мальдивских островах.

сегодня, 15:36
Автор:
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Slava Kot
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Российские туристы в очередной раз становятся жертвами акул. В этот раз акула напала на россиянина вблизи Мальдивских островов в Индийском океане. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Акула напала на российского туриста на Мальдивах

Акула укусила россиянина на Мальдивских островах. Фото из открытых источников

Российский турист купался вблизи атолла Нуну на севере Мальдивских островов, когда произошло нападение акулы. Оказалось, что акула укусила мужчину за ногу. Россиянин смог отбиться от хищника и доплыл до берега. Далее российского туриста госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Следующий период своего отдыха на Мальдивах российский турист будет заниматься возобновлением после инцидента и операции. Как сообщают СМИ, россиянин жил в отеле премиум-класса "Мовенпик", однако там заявили, что не получали сообщений о случае с нападением акулы на их гостей.

Интересно, что, несмотря на более 10 видов акул, обитающих в акватории Мальдивских островов, случаи нападения хищников здесь происходят крайне редко. Большинство акул живут в открытом океане и не подплывают близко к берегу, где отдыхают люди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году с российским туристом произошел инцидент в Египте. Акула напала на россиянина и вскоре убила его. Случай попал на камеры наблюдавших за инцидентом туристов.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, куда массово бегут россияне. Граждане РФ открывают в Европе свой бизнес, инвестируют, а также распространяют культуру. Местные жители уже привыкли видеть афиши российских артистов на улицах своих городов, дающее ежемесячно большие концерты.



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