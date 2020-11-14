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Главная Новости Досуг стиль и красота Знаменитый свитер принцессы Дианы снова поступил в продажу: где и за сколько можно купить уникальную вещь
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Знаменитый свитер принцессы Дианы снова поступил в продажу: где и за сколько можно купить уникальную вещь

Впервые свитер с овечками принцесса Диана показала общественности 40 лет назад

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Свитер, ставший знаменитым благодаря принцессе Диане, был переиздан дизайнерами спустя четыре десятилетия после того, как она появилаьс на публике в смелом красном трикотаже, на котором были изображены десятки белых овец и одна черная овца спереди. Об этом пишет CNN.

Знаменитый свитер принцессы Дианы снова поступил в продажу: где и за сколько можно купить уникальную вещь

Шерстяной свитер был создан в 1979 году британскими дизайнерами Warm & Wonderful и прославился, когда покойная принцесса, появилась в нем на матче поло с принцем Чарльзом в 1980 году.

Оригинальная вещь, которую носила Диана, сейчас является частью постоянной коллекции Музея Виктории и Альберта. Он появится в третьем эпизоде четвертого сезона сериала Netflix "Корона", который славится своим кропотливым вниманием к деталям. Этот сезон будет охватывать период времени между 1977 и 1990 годами. Костюмы для сериала создает дизайнер Эми Робертс и они даже были удостоены премии "Эмми".

Warm & Wonderful сотрудничала с американским дизайнером блейзеров, чтобы воспроизвести оригинальный дизайн свитера, сделав его доступным для покупки впервые в 1994 году.

Свитер доступен по предварительному заказу за 295 долларов, и сейчас производитель уже принимает заказа на январь и февраль.

Ранее "Комментарии" писали, что опубликовано письмо принцессы Дианы своим сыновьям.


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Источник: https://edition.cnn.com/style/article/diana-sheep-sweater-scli-intl-gbr/index.html
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