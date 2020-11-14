Знаменитый свитер принцессы Дианы снова поступил в продажу: где и за сколько можно купить уникальную вещь

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Татьяна Веремеева
Свитер, ставший знаменитым благодаря принцессе Диане, был
переиздан дизайнерами спустя четыре десятилетия после того, как она появилаьс
на публике в смелом красном трикотаже, на котором были изображены десятки белых
овец и одна черная овца спереди. Об этом пишет CNN.
Шерстяной свитер был создан в 1979 году британскими
дизайнерами Warm & Wonderful и прославился, когда покойная принцесса, появилась
в нем на матче поло с принцем Чарльзом в 1980 году.
Оригинальная вещь, которую носила Диана, сейчас является
частью постоянной коллекции Музея Виктории и Альберта. Он появится в третьем
эпизоде четвертого сезона сериала Netflix "Корона", который славится своим
кропотливым вниманием к деталям. Этот сезон будет охватывать период времени
между 1977 и 1990 годами. Костюмы для сериала создает дизайнер Эми Робертс и
они даже были удостоены премии "Эмми".
Warm & Wonderful сотрудничала с американским
дизайнером блейзеров, чтобы воспроизвести оригинальный дизайн свитера, сделав
его доступным для покупки впервые в 1994 году.
Свитер доступен по предварительному заказу за 295
долларов, и сейчас производитель уже принимает заказа на январь и февраль.
Ранее "Комментарии" писали, что опубликовано письмо принцессы Дианы своим сыновьям.
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