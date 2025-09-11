В США высмеяли победительницу конкурса красоты "Мисс Америка-2026" (ФОТО)

28-летняя Кэсси Донеган из Нью-Йорка получила титул "Мисс Америка-2026" на конкурсе красоты в США. Она получила корону, стипендию в 50 тысяч долларов и специальную награду за талант. Однако ее триумф затмила волна критики в социальных сетях, где пользователи выразили недовольство внешностью новоизбранной королевы красоты.

Кесси Донеган. Фото: missamerica/TikTok

Финальный этап конкурса красоты "Мисс Америка-2026" состоялся 7-8 сентября в театре Уолта Диснея. Донеган вышла на сцену в белом атласном платье со шлейфом, с короной и букетом роз. Кроме главного титула, она также победила в категории "талант", выполнив вокальный номер, за который получила дополнительно 3 тысячи долларов.

Победа Донеган вызвала неоднозначную реакцию. Часть американцев обратила внимание на ее макияж, называя его "неудачным". В комментариях появились жесткие высказывания, в частности пользователи писали: "Это шутка?", "Визажист сделал ужасную работу", "На нее тяжело смотреть". Также другие сомневались в выборе жюри, сообщая, что "Что-то серьезно не так с судьями".

Кесси Донеган на конкурсе красоты "Мисс Америка-2026". Фото с Instagram Донеган

Несмотря на негативные комментарии, значительное количество зрителей стало в защиту Донеган. Поклонники отмечали, что конкурс "Мисс Америка" давно выходит за пределы оценки только внешности и указывали, что "внешняя красота — не единственный критерий".

Кесси Донеган. Фото с Instagram Донеган

Сама Кесси Донеган также отреагировала на волну критики по поводу ее победы на конкурсе красоты "Мисс Америка-2026".

"Я обычный человек, и конечно, не хочу слышать негативные комментарии, особенно о своей внешности. Но я понимаю, что интернет — это публичное пространство, где каждый имеет право выражать свое мнение. Для меня важнее всего сосредоточиться на поддержке верующих в меня", — заявила Донеган.

