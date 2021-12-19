В чем встречать 2022 год, чтобы привлечь удачу и любовь

Близится Новый год, который пройдет под знаком Черного Водяного Тигра. Если хотите задобрить хозяина года, тогда стоит задуматься, в каком наряде встречать долгожданный праздник.

В чем встречать 2022 год (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что Тигр — благородное животное, поэтому при выборе нарядов нужно отдать предпочтение дорогим тканям, например, шелку, шифону или бархату. Что касается цветов, то постарайтесь выбрать платье или костюм черного, белого, синего, голубого или зеленого оттенка. Свой образ можно дополнить аксессуарами. Для встречи 2022 года выбирайте золотые украшения, колье из жемчуга или бусы из натуральных камней.

А вот от тигрового или леопардового принта на одежде лучше отказаться, поскольку Тигр не приемлет конкуренции.

Стилисты отмечают, если в новом году вы хотите привлечь в свою жизнь деньги, то наденьте голубое платье из замши или кожи. Но не увлекайтесь аксессуарами, таким образом показав Тигру, что вам необходимы финансы для пополнения шкатулки с украшениями.

Если хотите привлечь удачу, тогда выбирайте для новогодней ночи белый, песочный или золотистый наряд. Тигр поймет, что вы готовы действовать, а удача нужна лишь для поддержки и веры в собственные силы.

Если же вам в 2022 году не хватает любви, тогда эксперты советуют выбрать платье серебристого или бирюзового оттенка. А вот от красного, бордового и других ярких цветов лучше отказаться, поскольку Хозяин года негативно к ним относится.

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