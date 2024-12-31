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Удача в новогоднюю ночь: цвета, которые принесут успех в 2025 году

Символика цветов в новогоднюю ночь: какие оттенки приносят удачу

сегодня, 17:28
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Черновалова Кристина

Приближается празднование Нового года, и выбор цветов для этого вечера может сыграть немаловажную роль в создании атмосферы. Считается, что правильный оттенок одежды и декора способен привлечь удачу, гармонию и успех в будущем году. Эксперты в сфере астрологии и специалисты по фэн-шую подготовили советы, как правильно определиться с цветовой гаммой в новогоднюю ночь.

Удача в новогоднюю ночь: цвета, которые принесут успех в 2025 году

Какие цвета стоит выбрать для новогодней ночи.Коллаж: Главред

2025 год пройдет под знаком Змеи согласно восточному календарю. Этот символ олицетворяет энергию, рост и стабильность. Учитывая его стихию и характер, эксперты рекомендуют выбирать цвета, подчеркивающие естественную гармонию.                                            

  1. Зеленый – цвет природы, развития и процветания. Этот оттенок поддерживает энергетический баланс и способствует новым начинаниям.

  2. Коричневый и бежевый символизируют стабильность и связь с землей. Они идеально подходят для создания спокойной атмосферы.

  3. Золотой и желтый – олицетворяют богатство, солнечную энергию и оптимизм. Одежда или аксессуары этих цветов могут привлечь финансовый успех.                                                    

  4. Синий отражает мудрость и внутреннее спокойствие. Рекомендуется для тех, кто ищет гармонию в грядущем году.

  5. Красный – символизирует силу, уверенность и страстность. Подойдет для смелых решений и больших свершений.

Специалисты не рекомендуют выбирать слишком темные или мрачные цвета, например черный или темно-серый, ведь они могут приглушить энергию праздника. Также следует воздержаться от чрезмерно блестящих элементов, если это не согласуется с общим образом.



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