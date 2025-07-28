Ученые определили, как выглядят самые красивые губы

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Slava Kot
В то время как соцсети диктуют моду на объемные губы, а эстетическая медицина предлагает бесконечные варианты филеров и уколов ботоксом, исследователи из Американского университета в Бейруте доказали, что самые привлекательные губы выглядят естественно.
Анджелина Джоли. Фото из открытых источников
Ученые использовали искусственный интеллект для создания серии изображений одного и того же лица, но с разной формой и объемом губ. В их исследовании приняли участие 200 человек, которые должны были оценить эти изображения от самого красивого до наименее привлекательного.
Анализ показал, что люди склонны отдавать предпочтение губам с соотношением верхней и нижней губы от 0,618:1 до 1:1. Такие губы выглядели гармонично и не выглядели слишком "искусственными". Исследователи также подсчитали, что высота верхней губы в наиболее привлекательных изображениях составила примерно 25% от ширины губ.
Различный объем губ
Такие запросы часто базируются не на объективном восприятии красоты, а на желании "походить на кого-то". Однако исследователи подчеркивают, что мода на губы должна базироваться не только на визуальных трендах, но и на долгосрочном эффекте, гармонии с другими чертами лица и психоэмоциональном комфорте человека.
По их словам, в случае косметических процедур по увеличению губ идеальной целью должно быть создание гладких губ с достаточным объемом и естественным видом, а не их чрезмерное увеличение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина с самыми большими губами в мире хочет быть похожа на куклу.
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