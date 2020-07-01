Три невероятных факта об усах

В современном мире все больше мужчин начинают возвращаться к истокам и отращивают роскошные бороды. Тема бороды стала настолько популярной последние годы, что затмила собой другой важный компонент мужской внешности, а именно усы. Сегодня мы с помощью портала mport попытаемся немного пролить свет на этот вопрос.

Самые лучшие усы у актера Сэма Эллиота

Американские писатели Джон Чаттман и Рич Тарантино многие годы искали обладателя самых шикарных усов. Они создали собственную систему оценивания усов по шкале от 1 до 10 по различным критериям. В их числе было культурное значение, "качество материала", стиль, длина, творческий подход и многое другое. В конце концов они пришли к выводу, что самые лучшие усы имеет актер Сэма Эллиот.

Старейшее изображение усов появилось в 300 году до н.э.

Недалеко от границ Китая, Монголии и Казахстана археологи обнаружили изображение всадника. Данная находка вполне способна порадовать многих любителей усов, поскольку этот наездник является первым задокументированным изображением человека с усами. Кроме того, воин имел татуировки. Такой себе древнеисторический хипстер.

Самые длинные усы у индусов

Рекорд по длине усов был установлен индусом Рамом Сингом Чауханом. Его усы длиной 4,2 метра умудрились оказаться в Книге рекордов Гиннеса. Мужчина потратил 25 лет на отращивание таких усов.

Оказывается, даже этот привычный компонент мужской внешности имеет отдельную историю. Также издание "Комментарии" расскажет, что женщины находят в бородатых мужчинах.

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