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Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше

В моду входит натуральность и молодость, поэтому следует отказаться от агрессивного макияжа

сегодня, 08:04
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Недилько Ксения

В этом сезоне главными акцентами становятся естественность, свежесть и немного смелых деталей, поэтому легкий и красивый макияж прекрасно подойдет на весну 2025 года . В этой статье мы рассмотрим основные тренды и антитренды в макияже весной 2025 года, и обязательно подберем то, в чем сделаем акцент на весну в вашем макияже.

Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше

Макияж. Фото из открытых источников

Какие модные тенденции в макияже будут популярны в начале весны

Брови: в макияже брови играют важную часть, ведь говорят, если не успеваешь сделать макияж – нарисуй брови и уже 50% макияжа готово. В прошлом году было модно зачесывать брови вверх, делая их большими и визуально более густыми, но для весеннего макияжа брови пришли к другому виду. Теперь в моде сделать брови тоньше, с естественной укладкой. Если же у вас от природы густые брови, это не значит, что следуя трендам, нужно их выщипать. Следует гелем немного их уложить, делая более "мягкий" вид.

Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше - фото 2

Контуринг: в этот сезон модно мягкое скульптурирование сухими продуктами. Они легко растушевываются и выглядят более естественно. Использовать можно бронзер.

Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше - фото 3

Румяна: рекомендуем использовать кремовые текстуры в макияже, и наносить на щеки, нос, лоб и подбородок для живого вида лица, главное не переборщить. Наносить лучше немного.

Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше - фото 4

Консиллер: этой весной в макияже не стоит перебирать со светлым консилером, пытаясь закрасить все. Осветляя им кожу есть риск наоборот подчеркнуть недостатки, поэтому наносим немного под глаза, хорошо растушевывая.

Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше - фото 5

Губы: начало 2025 года принесло с собой тренд на яркие губы. Красные, красно-пурпурные, с подходящим карандашом – то что нужно для ваших губ. Подойдет как для макияжа на каждый день (важно удачно подобрать помаду) так и для макияжа по праздникам. Такие цвета помад всегда привлекают к себе внимание.

Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше - фото 6
Тренды в макияже на весну 2025: как следует краситься, чтобы не выглядеть старше - фото 7

Неактуальные "фишки" для макияжа на весну 2025 года

Тренд на "веснушки" оставляем в прошлом. Если же у вас от природы они – это не значит, что их следует замазывать или прятать, это касается искусственных техник нанесения веснушек на макияж.

Зачес бровей наверх, делая их шире, тоже отошли на второй план. Можно уложить гелем, но по росту волос не поднимая их сильно, оставляя тоненькими.

Корректировка черт лица с помощью очень сильного и темного контуринга.

Вот такие основные техники макияжа мы оставим в прошлом, и возьмем за основу делать более свежие и более легкие макияжи на весну 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие босоножки будут в тренде весной-летом 2025 года.




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