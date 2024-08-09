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Тренды осени 2024: какая обувь будет на пике популярности

Осенний гардероб: 5 пар обуви, которые сделают вас королевой стиля

сегодня, 18:05
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Черновалова Кристина

В этом сезоне дизайнеры предлагают нам окунуться в мир роскоши и стиля, начиная с обуви. От дерзких кроссовок до элегантных ботильонов — каждая пара станет ярким акцентом вашего образа.

Тренды осени 2024: какая обувь будет на пике популярности

Названа самая модная обувь этой осени

1. Ботильоны с квадратным носком: современная классика

Квадратный носок — это не просто модный тренд, это символ уверенности и стиля. Ботильоны с таким носком идеально впишутся как в строгий офисный дресс-код, так и в вечерний образ. Выбирайте модели из кожи, замши или даже с металлическими деталями, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Тренды осени 2024: какая обувь будет на пике популярности - фото 2

2. Кроссовки на платформе: комфорт и стиль в одном флаконе

Кроссовки на платформе продолжают покорять сердца модниц. В этом сезоне они стали еще ярче и оригинальнее. Не бойтесь экспериментировать! Сочетайте их с джинсами, спортивными костюмами и даже платьями, чтобы создать неповторимый образ.

Тренды осени 2024: какая обувь будет на пике популярности - фото 3

3. Высокие сапоги-чулки: подчеркните свою женственность

Высокие сапоги-чулки — это выбор смелых и уверенных в себе женщин. Они идеально подчеркивают стройность ног и добавляют образу нотку сексуальности. В этом сезоне актуальны модели из замши, кожи и эко-кожи с различными текстурными элементами.

Тренды осени 2024: какая обувь будет на пике популярности - фото 4

4. Лоферы с массивной подошвой: дерзкий шик

Лоферы с массивной подошвой — это must-have этой осени. Они придают образу нотку бунтарства и современной элегантности. Сочетайте их с деловыми костюмами или повседневными образами, чтобы добавить изюминку в свой лук.

Тренды осени 2024: какая обувь будет на пике популярности - фото 5

5. Винтажные ботинки: путешествие в прошлое

Вдохновленные стилем прошлых десятилетий, винтажные ботинки снова на пике популярности. Модели в стиле 70-х и 90-х с акцентом на шнуровку, текстурные материалы и уникальные детали станут настоящей находкой для модниц.

Тренды осени 2024: какая обувь будет на пике популярности - фото 6



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