Тренды мужской моды на осень 2024: как оставаться стильным в этом сезоне

Осень 2024 года приносит свежие идеи в мир мужской моды, где гармонично переплетаются классические решения и современные тенденции. Сезон отличается переосмыслением классики, акцентом на практичность и новыми подходами к привычным материалам. Итак, если вы хотите быть "на стиле", осень станет прекрасной возможностью для обновления гардероба и экспериментов с образами.

Тренды мужской моды на осень 2024 года. Фото РБК-Украина

Ключевые тренды осени 2024

1. Эстетика классики с акцентом на комфорт

Классические костюмы остаются неизменным элементом мужского гардероба, но в этом сезоне они получают новую жизнь благодаря современным фасонам и материалам. В моде – костюмы свободного кроя с мягкими линиями, которые придают свободу движению и одновременно сохраняют элегантность. Особенно актуальны будут двубортные пиджаки в оттенках темно-синего, графитового и темно-зеленого.

Интересная деталь этого сезона – использование тканей из шерсти и кашемира, которые придают ощущение тепла и уюта, что особенно важно в прохладную пору. Также популярностью пользуются смешанные текстуры, например комбинация шерсти с бархатом или кожей.

2. Пальта и плащи в новой интерпретации

Верхняя одежда становится важным акцентом осеннего образа. Пальты свободного кроя остаются в центре внимания, но в этом году дизайнеры обращают внимание на детали. Главная ставка – на многослойность и функциональность. Среди трендов – пальто с большими накладными карманами, глубокими капюшонами и поясами, подчеркивающими талию. Наиболее модные оттенки – бежевый, серый и темно-коричневый.

Плащи также получают новую трактовку благодаря экспериментам с длиной и цветами. Осенью 2024 года стоит обратить внимание на короткие плащи в стиле "милитари", подчеркивающие мужество, или модели средней длины, с акцентом на ячейке и застежках.

3. Вязаные изделия – стиль и уют

Вязаная одежда этого сезона вышла на передний план мужской моды. Грубая вязка появляется в свитерах, кардиганах и шарфах. Особый акцент делается на текстуре – рельефные узоры, объемные воротнички и широкие рукава создают выразительный образ. В сочетании с базовыми вещами, такими как джинсы или классические брюки, вязаная одежда добавляет образу тепла и уюта, сохраняя стиль.

Осень 2024 года предлагает мужчинам множество возможностей для экспериментов с гардеробом, предпочитая как классику, так и современные решения. Важными элементами этого сезона есть удобство, многослойность и внимание к деталям.