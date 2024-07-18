logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Тренды маникюра 2024: лучшие идеи
commentss НОВОСТИ Все новости

Тренды маникюра 2024: лучшие идеи

Тенденции и актуальные цвета модного маникюра на лето 2024 года с фото

сегодня, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Лето 2024 года вносит свежие акценты в мир маникюра. Сезон характеризуется элегантностью и практичностью в каждой детали. Среди предложений стилистов — разнообразие цветов от теплых пастельных до насыщенных ярких оттенков, каждый из которых подчеркивает уникальность образа.

Тренды маникюра 2024: лучшие идеи

Как выглядит самый модный маникюр лета 2024

1. Натуральность и минимализм

Тренд на натуральность сохраняет свои позиции. В летнем сезоне 2024 года предпочтение отдается мягким, пастельным оттенкам. Бежевый, нежно-розовый и лавандовый цвета станут основой для делового или повседневного маникюра. Простота линий и отсутствие излишних декоративных элементов подчеркивают изысканность и хороший вкус.

Тренды маникюра 2024: лучшие идеи - фото 2

2. Геометрические узоры

Геометрия в маникюре — это не просто узор, это возможность подчеркнуть строгость и лаконичность стиля. Линии, треугольники и асимметричные фигуры на одном или двух ногтях могут быть выполнены в контрастных цветах, таких как черный, белый или темно-синий, что добавляет акцент без перегрузки образа.

Тренды маникюра 2024: лучшие идеи - фото 3

3. Эффект "голого" ногтя

Техника, подчеркивающая естественную красоту ногтя, стала особенно популярна. В этом стиле используется прозрачная или полупрозрачная база с небольшим количеством украшений, таких как небольшие камни или нежные рисунки, создающие эффект утонченной роскоши.

Тренды маникюра 2024: лучшие идеи - фото 4

4. "Здоровый" металлический блеск

Металлик возвращается, но в более сдержанной и элегантной форме. Оттенки золота, серебра и бронзы, используемые в меру, могут придать изысканность даже самому строгому образу. Вариации с матовыми и глянцевыми финишами позволяют создать многоуровневый эффект, который будет уместен как в офисе, так и на вечернем мероприятии.

Тренды маникюра 2024: лучшие идеи - фото 5

5. Флористические мотивы

Лето — время цветения, и модные маникюры 2024 года отражают это через изящные флористические узоры. Нежные цветы, тонкие ветви и листья на одном или двух акцентных ногтях добавляют женственности и свежести в повседневный образ.

Тренды маникюра 2024: лучшие идеи - фото 6

Этим летом стилисты рекомендуют отдавать предпочтение умеренности и классике. Это подчеркивает уверенность и вкус, не отвлекая от профессиональной деятельности и социальных взаимодействий. Вариативность трендов позволяет каждому найти что-то свое, что будет радовать взор и дополнять летние ансамбли.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости