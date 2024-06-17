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Тренд сезона: какой цвет стал фаворитом у дизайнеров

Белоснежный хит: мода 2024 облачается в чистый цвет

сегодня, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Как и во все времена, тенденции моды резко меняются, но одно остаётся неизменным: белый цвет вновь завоёвывает подиумы в 2024 году, подтверждая свой статус вечной классики. Весенне-летние коллекции от мировых домов моды, таких как Valentino, Acne Studios, Michael Kors и Brandon Maxwell, показали, что белый цвет можно и нужно носить не только в виде базовых элементов гардероба, но и в качестве доминирующего в целом образе.

Тренд сезона: какой цвет стал фаворитом у дизайнеров

Тренд сезона: какой цвет стал фаворитом у дизайнеров

Почему белый?

Самый светлый оттенок палитры уже не первый год остаётся на пике популярности. Это не просто выбор в пользу минимализма; это заявление о стиле и утончённости. Подиумы показывают: белый цвет в этом сезоне соперничает по популярности с любыми актуальными цветами, демонстрируя свою универсальность и возможность создавать запоминающиеся образы.

Нескучные идеи для белого образа

Белые тотал-луки стали излюбленным выбором дизайнеров и фэшн-инфлюенсеров, но как избежать обвинений в том, что белый — это скучно? Мы предлагаем пять оригинальных идей для тех, кто хочет внести разнообразие в свой весенне-летний гардероб:

  1. Юбка + Костюмный Жилет — Сочетание, которое кажется необычным для тёплого времени года. Этот комплект позволит вам экспериментировать с формами и длиной, придавая образу свежесть и изысканность.

  2. Мини + Блуза с Завязками — Классический на первый взгляд ансамбль получается игривым благодаря оригинальным деталям блузы, что делает его идеальным как для вечернего выхода, так и для дневной прогулки.

  3. Корсет + Мини-Баллон — Дуэт, который объединяет два тренда, превращая их в смелое, но при этом непринуждённое сочетание, идеально подходящее для теплого сезона.

  4. Макси + Топ с Баской — Игра на контрастах длины и объёма делает этот наряд выразительным, сохраняя при этом лёгкость и женственность.

  5. Плотное Боди + Полупрозрачное Платье — Сочетание различных текстур добавляет интригу, при этом подчёркивая изысканность и подход к деталям, что является ключевым в создании современного образа.



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