Точные подсчеты: ученые назвали обладательницу красивого тела

Вопрос красоты стоит на одном уровне с серьезными математическими подсчетами и физическими исследованиями. Поэтому ученые Техасского университета внесли вклад в эту сферу и определили женщину с идеальными параметрами. Об этом заявляет женский журнал Cosmopolitan.

Фото: Международные новости 24

Владелицей роскошного тела стала британская актриса и модель Келли Брук. Сейчас ей 38 лет.

Ученые ответственно и тщательно подошли к выбору самой красивой женщины. При исследовании они учитывали все — от роста до длинны волос.

Параметры идеальной женщины: рост — 1 м 68 см, объем груди — 99 см, объем талии — 69 см, объем бедер — 92 см.

Если обобщить мнение ученых, то идеальная фигура девушки — большая грудь, тонкая талия, небольшие бедра. Также немаловажную роль в определении роскошной женщины сыграло субъективное мнение мужчин.

Стоит отметить, что определенные формы — нетипичные для модельных стандартов, а значит большой рост и формула 90-60-90, из-за которой страдали сотни женщин, уже устарела и является неактуальной.

Также вас заинтересует, что не нравится мужчинам во внешнем виде женщины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!