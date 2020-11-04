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Точные подсчеты: ученые назвали обладательницу красивого тела

Техасские ученые, учитывая малейшие критерии, определили женщину с идеальными параметрами

сегодня, 12:45
Автор:

Кириєнко Анна

Вопрос красоты стоит на одном уровне с серьезными математическими подсчетами и физическими исследованиями. Поэтому ученые Техасского университета внесли вклад в эту сферу и определили женщину с идеальными параметрами. Об этом заявляет женский журнал Cosmopolitan.

Точные подсчеты: ученые назвали обладательницу красивого тела

Фото: Международные новости 24

Владелицей роскошного тела стала британская актриса и модель Келли Брук. Сейчас ей 38 лет.

Ученые ответственно и тщательно подошли к выбору самой красивой женщины. При исследовании они учитывали все — от роста до длинны волос.

Параметры идеальной женщины: рост — 1 м 68 см, объем груди — 99 см, объем талии — 69 см, объем бедер — 92 см.

Если обобщить мнение ученых, то идеальная фигура девушки — большая грудь, тонкая талия, небольшие бедра. Также немаловажную роль в определении роскошной женщины сыграло субъективное мнение мужчин.

Стоит отметить, что определенные формы — нетипичные для модельных стандартов, а значит большой рост и формула 90-60-90, из-за которой страдали сотни женщин, уже устарела и является неактуальной.

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Источник: https://www.cosmo.com.ua/samiy-sok-uchenie-opredelili-obladatelnicu-samogo-krasivogo-tela-v-mire/
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