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Главная Новости Досуг стиль и красота Сухой шампунь: эксперты развеяли три главных мифы
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Сухой шампунь: эксперты развеяли три главных мифы

Сухой шампунь считают волшебным средством для укладки волос

сегодня, 05:50
Автор:

Ольга Чародий

Сухой шампунь считают волшебным средством для укладки волос. Почему этот модный продукт так популярен и почему вокруг него так много мифов. Эксперты развеяли мифы о сухой шампунь. Когда надо побывать в нескольких частях города за один день, забежать в офис, сделать все дела, семейные и рабочие, выглядеть хочется соответственно. Особенно это касается чистоты и ухоженности волос. В таких ситуациях на помощь приходит незаменимый сухой шампунь, пишет tutlink.

Сухой шампунь: эксперты развеяли три главных мифы

Девушка (фото из открытых источников)

Сухой шампунь считают волшебным средством для укладки волос. Почему этот модный продукт так популярен и почему вокруг него так много мифов. Эксперты развеяли мифы о сухом шампуне.

Подходит на самом деле и русыми, и шатенкам, и брюнеткам. Но пользоваться проще блондинкам: логично, что светлый налет, который остается на волосах после применения, в них незаметен. Темноволосым же придется изрядно потрудиться, чтобы не получить эффект лупы или седины.

Матовый эффект может давать микропудра, но это временно. В крайнем случае можно "выдуть" излишки средства феном. В целом же сухой шампунь, наоборот, рекомендован для окрашенных волос, тогда как частое мытье классическим шампунем быстро разрушает пигмент.

Напомним, 27-летняя Софи МакГрат, которая начала седеть, будучи  маленькой девочкой, красить волосы начала  рано, но в  последнее время девушка решила  отказаться от красителей для волос. И, по словам самой  девушки, у нее намного улучшилось самочувствие. Что только  Софие не делала, чтобы побороть седину в 13 лет:  использовала мамин пинцет и выдергивала седые волосы, пишет Metro. Однако уже в 15 лет художница из Новой Зеландии вынуждена была регулярно краситься, чтобы скрыть выраженную седину.




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Источник: https://tutlink.online/2021/05/08/%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5/
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