Сухой шампунь: эксперты развеяли три главных мифы

Сухой шампунь считают волшебным средством для укладки волос. Почему этот модный продукт так популярен и почему вокруг него так много мифов. Эксперты развеяли мифы о сухой шампунь. Когда надо побывать в нескольких частях города за один день, забежать в офис, сделать все дела, семейные и рабочие, выглядеть хочется соответственно. Особенно это касается чистоты и ухоженности волос. В таких ситуациях на помощь приходит незаменимый сухой шампунь, пишет tutlink.

Девушка (фото из открытых источников)

Сухой шампунь считают волшебным средством для укладки волос. Почему этот модный продукт так популярен и почему вокруг него так много мифов. Эксперты развеяли мифы о сухом шампуне.

Подходит на самом деле и русыми, и шатенкам, и брюнеткам. Но пользоваться проще блондинкам: логично, что светлый налет, который остается на волосах после применения, в них незаметен. Темноволосым же придется изрядно потрудиться, чтобы не получить эффект лупы или седины.

Матовый эффект может давать микропудра, но это временно. В крайнем случае можно "выдуть" излишки средства феном. В целом же сухой шампунь, наоборот, рекомендован для окрашенных волос, тогда как частое мытье классическим шампунем быстро разрушает пигмент.

Напомним, 27-летняя Софи МакГрат, которая начала седеть, будучи маленькой девочкой, красить волосы начала рано, но в последнее время девушка решила отказаться от красителей для волос. И, по словам самой девушки, у нее намного улучшилось самочувствие. Что только Софие не делала, чтобы побороть седину в 13 лет: использовала мамин пинцет и выдергивала седые волосы, пишет Metro. Однако уже в 15 лет художница из Новой Зеландии вынуждена была регулярно краситься, чтобы скрыть выраженную седину.

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