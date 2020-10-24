Стилист рассказала, как девушкам правильно выбрать красивое и сексуальное нижнее белье (ФОТО)

Известная украинская стилистка Вика Барва в этот раз рассказала, как девушкам правильно выбрать нижнее белье, чтобы быть красивой, сексуальной и здоровой. Советы она дала на своей странице в Инстаграм.

По словам Барвы, если мы говорим о ежедневном нижнем белье, которое девушки носят дома, то для удобства и здоровья важнее использовать однотонные ткани с минимумом швов. Идеальный и подходит вообще под всю одежду бежевый цвет. Силиконовые бретельки в лифчике лучше заменить такие виды белья со съемными бретельками.

Если девушка все же решилась использовать белье с бантиками, кружевами и другими неровностями, то их лучше надевать под плотную одежду. Для удобства и красоты при выборе лифчика с бретелек лучше обратить внимание на модели с силиконовым уплотнителем на поясе бюстгалтера, чтобы подчеркнуть форму грудей.

Если у вас одежда с глубоким декольте, то важно выбрать такой бюстгалтер, чашечки которого плотно удерживают грудь.

Лифчик-"невидимку" желательно выбирать с силиконовых моделей с верхним слоем хлопка. Такие модели идеально подойдут для девушек с маленькой грудью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!