Стилист рассказала, как девушкам правильно выбрать красивое и сексуальное нижнее белье (ФОТО)

Язык
BTC/USD
12983.42
ETH/USD
413.07
LTC/USD
57.60
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
Известная украинская стилистка Вика Барва в этот раз рассказала, как девушкам правильно выбрать нижнее белье, чтобы быть красивой, сексуальной и здоровой. Советы она дала на своей странице в Инстаграм.
По словам Барвы, если мы говорим о ежедневном нижнем белье, которое девушки носят дома, то для удобства и здоровья важнее использовать однотонные ткани с минимумом швов. Идеальный и подходит вообще под всю одежду бежевый цвет. Силиконовые бретельки в лифчике лучше заменить такие виды белья со съемными бретельками.
Если девушка все же решилась использовать белье с бантиками, кружевами и другими неровностями, то их лучше надевать под плотную одежду. Для удобства и красоты при выборе лифчика с бретелек лучше обратить внимание на модели с силиконовым уплотнителем на поясе бюстгалтера, чтобы подчеркнуть форму грудей.
Если у вас одежда с глубоким декольте, то важно выбрать такой бюстгалтер, чашечки которого плотно удерживают грудь.
Лифчик-"невидимку" желательно выбирать с силиконовых моделей с верхним слоем хлопка. Такие модели идеально подойдут для девушек с маленькой грудью.
Как ранее сообщали "Комментарии", Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости