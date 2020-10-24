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Главная Новости Досуг стиль и красота Стилист рассказала, как девушкам правильно выбрать красивое и сексуальное нижнее белье (ФОТО)
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Стилист рассказала, как девушкам правильно выбрать красивое и сексуальное нижнее белье (ФОТО)

Несколько лайфхаков от Вики Барвы

сегодня, 14:22
Автор:

Владимир Лавский

Известная украинская стилистка Вика Барва в этот раз рассказала, как девушкам правильно выбрать нижнее белье, чтобы быть красивой, сексуальной и здоровой. Советы она дала на своей странице в Инстаграм. 

Стилист рассказала, как девушкам правильно выбрать красивое и сексуальное нижнее белье (ФОТО)

По словам Барвы, если мы говорим о ежедневном нижнем белье, которое девушки носят дома, то для удобства и здоровья важнее использовать однотонные ткани с минимумом швов. Идеальный и подходит вообще под всю одежду бежевый цвет. Силиконовые бретельки в лифчике лучше заменить такие виды белья со съемными бретельками. 

Если девушка все же решилась использовать белье с бантиками, кружевами и другими неровностями, то их лучше надевать под плотную одежду. Для удобства и красоты при выборе лифчика с бретелек лучше обратить внимание на модели с силиконовым уплотнителем на поясе бюстгалтера, чтобы подчеркнуть форму грудей. 

Если у вас одежда с глубоким декольте, то важно выбрать такой бюстгалтер, чашечки которого плотно удерживают грудь. 

Лифчик-"невидимку" желательно выбирать с силиконовых моделей с верхним слоем хлопка. Такие модели идеально подойдут для девушек с маленькой грудью.


Как ранее сообщали "Комментарии", Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда. 


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