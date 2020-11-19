Стало известно, какая нация самая стильная в Европе

Farfetch — глобальная платформа модной индустрии провела опрос среди жителей европейских стран и выяснила, какую нацию считают самой стильной.

фото из открытых источников

Оказалось, что лидером рейтинга стали итальянцы. Они обладают утонченным шиком, который сочетается с элегантностью и чувством меры, в чем-то консервативный, в чем-то авангардный, но ни в коем случае не вычурный. И это не удивительно, ведь Италия - признанная законодательница моды.

На втором месте оказались французы, а "бронзу" получили испанцы. Далее в рейтинге "самых стильных" идут британцы, а пятое и шестое место разделили жители Швеции и Дании.

Опрос также показал, как граждане той или иной страны оценивают собственные предпочтения в моде. Оказалось, что самыми стильными считают себя поляки (76%), а то время как итальянцы, лидирующие в рейтинге, оказались более скромными — 67%.

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