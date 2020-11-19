Стало известно, какая нация самая стильная в Европе

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Светлана Шкурупий
Farfetch
— глобальная платформа модной индустрии провела опрос среди жителей европейских
стран и выяснила, какую нацию считают самой стильной.
фото из открытых источников
Оказалось,
что лидером рейтинга стали итальянцы. Они обладают утонченным шиком, который сочетается
с элегантностью и чувством меры, в чем-то консервативный, в чем-то авангардный,
но ни в коем случае не вычурный. И это не удивительно, ведь Италия -
признанная законодательница моды.
На
втором месте оказались французы, а "бронзу" получили испанцы. Далее в рейтинге "самых
стильных" идут британцы, а пятое и шестое место разделили жители Швеции и
Дании.
Опрос
также показал, как граждане той или иной страны оценивают собственные предпочтения
в моде. Оказалось, что самыми стильными считают себя поляки (76%), а то время
как итальянцы, лидирующие в рейтинге, оказались более скромными — 67%.
Напомним,
какие признаки указывают на то, что женщина обладает хорошим вкусом и стилем в
одежде.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как женщине с помощью пяти деталей можно создать красивый и стильный образ.
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