kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

18024.94

ETH/USD

476.73

LTC/USD

80.38

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Стало известно, какая нация самая стильная в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какая нация самая стильная в Европе

Узнайте, кто лидирует в рейтинге «самых стильных»

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Farfetch — глобальная платформа модной индустрии провела опрос среди жителей европейских стран и выяснила, какую нацию считают самой стильной.

Стало известно, какая нация самая стильная в Европе

фото из открытых источников

Оказалось, что лидером рейтинга стали итальянцы. Они обладают утонченным шиком, который сочетается с элегантностью и чувством меры, в чем-то консервативный, в чем-то авангардный, но ни в коем случае не вычурный. И это не удивительно, ведь Италия - признанная законодательница моды.

На втором месте оказались французы, а "бронзу" получили испанцы. Далее в рейтинге "самых стильных" идут британцы, а пятое и шестое место разделили жители Швеции и Дании.

Опрос также показал, как граждане той или иной страны оценивают собственные предпочтения в моде. Оказалось, что самыми стильными считают себя поляки (76%), а то время как итальянцы, лидирующие в рейтинге, оказались более скромными — 67%.

Напомним, какие признаки указывают на то, что женщина обладает хорошим вкусом и стилем в одежде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как женщине с помощью пяти деталей можно создать красивый и стильный образ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ