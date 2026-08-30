Сломала стереотипы: в чем уникальность победительницы 75-го конкурса "Мисс США" (ФОТО)

Джастус Келли. Фото: instagram / justuskells

В США определили победительницу юбилейного, 75-го конкурса красоты "Мисс США". Корону получила 31-летняя представительница Виргинии Джастус Келли. Ее победа стала исторической, ведь впервые в истории конкурса красоты титул получила женщина, состоящая в браке и имеющая ребенка.

Финал конкурса красоты "Мисс США 2026" прошел 27 августа. За главную корону соперничали представительницы всех 50 штатов США и округа Колумбия. Нынешнее шоу получило название "75 лет икон" и посвящено женщинам, которые на протяжении десятилетий формировали историю конкурса.

Келли представляла штат Вирджиния. Корону ей передала победительница 2025 года Одри Эккерт. Исторический результат стал возможным после существенных изменений в правилах конкурса. В 2023 году организаторы отменили верхний возрастной предел для участниц, а также разрешили участвовать женщинам, имеющим детей.

Ранее эти требования ограничивали круг претенденток молодыми незамужними женщинами без детей. Теперь конкурс демонстрирует другой подход, и в нем могут участвовать участницы с разным возрастом и жизненным опытом. Победа Келли стала одним из наиболее заметных результатов этой трансформации. Она стала не только первой матерью, получившей титул "Мисс США", но и первой замужем победительницей конкурса.

Вместе с титулом Джастус Келли достанется призовой пакет общей стоимостью более 685 тысяч долларов. Он предусматривает, в частности, зарплату в 150 тысяч долларов, автомобиль Range Rover, годовую аренду апартаментов в Майами, членство в Westgate Vacation Home Club и гардероб стоимостью 30 тысяч долларов для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".

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