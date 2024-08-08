Сколько стоят самые дорогие платья звезд на церемониях

Красные дорожки – это не только парад талантов и достижений в мире кино и музыки, но и настоящее модное шоу. Звезды соревнуются в оригинальности и роскоши своих нарядов, а стоимость некоторых платьев достигает астрономических сумм. В этой статье мы расскажем о самых дорогих платьях в истории красных дорожек и о том, кто из знаменитостей не пожалел миллионов ради ослепительного образа.

Самые дорогие платья звезд на красных дорожках

Николь Кидман в Dior (2 миллиона долларов)

В 1997 году Николь Кидман произвела настоящий фурор на церемонии вручения премии "Оскар". Ее шелковое платье chartreuse, расшитое замысловатыми узорами, было создано модным домом Dior специально для актрисы. Стоимость этого наряда составила 2 миллиона долларов, что сделало его одним из самых дорогих платьев в истории красных дорожек.





Мерилин Монро в платье "С днем рождения, мистер президент" (12 тысяч долларов)

Хотя это платье не самое дорогое в нашем списке, его историческая и культурная ценность неоспорима. В 1962 году Мерилин Монро исполнила знаменитую песню "Happy Birthday, Mr. President" для Джона Кеннеди, надев полупрозрачное платье, расшитое кристаллами. Платье было настолько облегающим, что создавалось впечатление, будто оно было надето прямо на голое тело актрисы. В 1999 году платье было продано на аукционе за 1,26 миллиона долларов.





Принцесса Диана в Victor Edelstein (125 тысяч долларов)

В 1985 году принцесса Диана посетила Белый дом в темно-синем бархатном платье от Victor Edelstein. Этот наряд стал одним из самых известных в гардеробе принцессы и был продан на аукционе в 2013 году за 240 тысяч фунтов стерлингов (около 362 тысяч долларов).





Кейт Бланшетт в Armani Privé (200 тысяч долларов)

На церемонии вручения премии "Оскар" в 2007 году Кейт Бланшетт появилась в роскошном платье от Armani Privé, расшитом кристаллами Swarovski. Стоимость этого наряда составила 200 тысяч долларов.





Люпита Нионго в Calvin Klein (150 тысяч долларов)

В 2015 году Люпита Нионго блистала на красной дорожке "Оскара" в белом платье от Calvin Klein, украшенном 6000 жемчужин. Стоимость этого наряда составила 150 тысяч долларов.





Эти примеры демонстрируют, что звезды готовы потратить огромные суммы на создание неповторимого образа для красной дорожки. Роскошные платья становятся не только частью истории моды, но и символом статуса и успеха своих обладательниц.