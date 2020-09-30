С чем осенью носить лоферы: пять стильных образов

Лоферы — универсальная модель обуви, которая подойдет и для сухой, и для умеренно дождливой погоды. Это классические туфли, похожие на мокасины, только подошва у них более жесткая и широкая, с низким широким каблуком. С чем же их сочетать, чтобы образ получился стильным и элегантным рассказывает издание Apostrophe.

Универсальность этой обуви очень радует, ведь ее, несмотря на легкую грубоватость, можно сочетать с очень большим количеством вещей разных стилей. Например, лоферы хорошо сочетаются с пиджаком оверсайз и свитром. Эту обувь можно носить как без носка, так и с ним.





Также можно надеть лоферы с платьем, а сверху накинуть ваше любимое пальто.





Такая обувь еще хорошо сочетается с юбками разной длины и фасона – будь то короткая юбка или миди. В этом образе вы будете излучать элегантность и женственность.





Вы точно будете выглядеть стильно этой осенью, если выберете образ с темными брюками, белой рубашкой, свитером оверсайз и лоферами.





А поклонники удобной и практичной джинсовой одежды могут выбрать лук с лоферами и теплым кардиганом.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что итальянский бренд представил биоразлагаемую обувь.

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