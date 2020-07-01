С чем носить джинсовые шорты: четыре модных варианта

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Летний гардероб девушки невозможно представить без такого элемента одежды, как джинсовые шорты. Эта вещь продолжает пребывать на пике популярности, потому что она удобна, практична и универсальна. Но с чем носить джинсовые шорты этим летом? Об этом рассказывает издание Cosmopolitan.

Джинсовые шорты + белая футболка

Пожалуй, самое простое, но стильное сочетание. Джинсовые шорты и белая футболка - это классика, которая сделает ваш образ гармоничным и модным. Но лучше всего вместо коротких шорт подобрать модель чуть выше колен, а дополнить лук можно с помощью широкого ремня и сумки.





Джинсовые шорты + голубая рубашка

Сделать летний образ элегантным помогут короткие джинсовые шорты в сочетании с белой майкой и классической рубашкой, завязанной на узелок. Выберите обувь на низком ходу и не забудьте про головной убор.





Джинсовые шорты + блуза с пышными рукавами

Этим летом модницы предпочитают носить джинсовые шорты с блузками-топами с пышным рукавом. Такое сочетание вещей красиво подчеркивает особенности фигуры.





Джинсовые шорты + жакет

Жакет - универсальная вещь, которая поможет сделать любой образ более элегантным и серьезным. Этим летом в моде объемные фасоны, которые хорошо сочетаются с белыми майками и топами.





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