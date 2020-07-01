kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.07.2020

BTC/USD

9095.84

ETH/USD

226.70

LTC/USD

40.94

НБУ 02.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота С чем носить джинсовые шорты: четыре модных варианта
commentss НОВОСТИ Все новости

С чем носить джинсовые шорты: четыре модных варианта

Джинсовые шорты сочетаются практически с любым верхом

1 июля 2020, 11:40 comments582
Автор:

Светлана Шкурупий
С чем носить джинсовые шорты: четыре модных варианта

pinterest.com

Летний гардероб девушки невозможно представить без такого элемента одежды, как джинсовые шорты. Эта вещь продолжает пребывать на пике популярности, потому что она удобна, практична и универсальна. Но с чем носить джинсовые шорты этим летом? Об этом рассказывает издание Cosmopolitan.

Джинсовые шорты + белая футболка

Пожалуй, самое простое, но стильное сочетание. Джинсовые шорты и белая футболка - это классика, которая сделает ваш образ гармоничным и модным. Но лучше всего вместо коротких шорт подобрать модель чуть выше колен, а дополнить лук можно с помощью широкого ремня и сумки.


Джинсовые шорты + голубая рубашка

Сделать   летний образ элегантным помогут короткие джинсовые шорты в сочетании с белой майкой и классической рубашкой, завязанной на узелок. Выберите обувь на низком ходу и не забудьте про головной убор. 


Джинсовые шорты + блуза с пышными рукавами

Этим летом модницы предпочитают носить джинсовые шорты с блузками-топами с пышным рукавом. Такое сочетание вещей красиво подчеркивает особенности фигуры.


Джинсовые шорты + жакет

Жакет - универсальная вещь, которая поможет сделать любой образ более элегантным и серьезным. Этим летом в моде объемные фасоны, которые хорошо сочетаются с белыми майками и топами.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие тренды лета-2020 признаны самыми необычными. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!