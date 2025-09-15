logo

Россиянку пристыдили после победы на конкурсе "Миссис Европа-2025" (ФОТО)

В Софии прошел конкурс "Миссис Европа-2025". Победу одержала россиянка из Владивостока, но ее представили как "Миссис Дальний Восток".

15 сентября 2025, 17:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В столице Болгарии Софии завершился международный конкурс красоты "Миссис Европа-2025". Несмотря на ограничения для россиян на международных соревнованиях, победила участница из Владивостока Анастасия Белик. Впрочем, вместо титула "Миссис Россия" организаторы представили ее как "Миссис Дальний Восток".

Россиянку пристыдили после победы на конкурсе "Миссис Европа-2025" (ФОТО)

Анастасия Белик. Фото из открытых источников

Соревнования проходили с 10 по 14 сентября в Болгарии. За корону сражались участницы из Украины, Турции, Нидерландов, Сербии, Эстонии, Болгарии, Черногории и других стран. Победу одержала 31-летняя россиянка из Владивостока. Однако на сцене ее представили не от имени России, а под лентой "Far East", то есть "Миссис Дальний Восток".

Россиянку пристыдили после победы на конкурсе ”Миссис Европа-2025” (ФОТО) - фото 2

Победительница конкурса красоты "Миссис Европа-2025" россиянка Анастасия Белик с титулом "Миссис Дальний Восток"

Несмотря на это, Белик заявила, что чувствовала поддержку своей страны на конкурсе красоты. Также она поблагодарила за поддержку родных. В предыдущие годы российская модель уже побеждала в региональных конкурсах "Миссис Владивосток" и "Первая вице-миссис Россия Европа".

Украину на конкурсе представляла психотерапевтка Лилия Шевцова, получившая титул "Mother of Europe" ("Мать Европы"). Она воспитывает пятерых детей и подчеркнула символичность своей награды.

"Это было феерично! Мне вручили очень важный титул Mother of Europe. Я горжусь своим титулом, ведь он много говорит обо мне как о маме пятерых детей. И о чести представлять свою страну, которая сегодня также является настоящей Мамой Европы. Украина самая лучшая!", — написала Шевцова в Instagram.

Россиянку пристыдили после победы на конкурсе ”Миссис Европа-2025” (ФОТО) - фото 3

Украинка Лилия Шевцова на конкурсе красоты "Миссис Европа-2025"

Титул "Mrs. European Union" получила участница из Эстонии, вице-миссис конкурса красоты стали представительницы Нидерландов, Болгарии и Португалии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США высмеяли победительницу конкурса красоты "Мисс Америка-2026".

Также "Комментарии" писали о том, кто выиграл конкурс красоты "Мисс Вселенная Украина".



