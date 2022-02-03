Развенчаны популярные мифы об уходе за кожей

Самые популярные из мифов об уходе за кожей развенчала Татьяна Святенко, профессор, доктор медицинских наук, дерматовенеролог высшей категории, вице-президент Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов.

Девушка (фото из открытых источников)

Миф 1. Болезни кожи не лечатся наружно. Их нужно лечить только изнутри

"К сожалению, его часто распространяют даже врачи-дерматологи, которые выдают своим пациентам направление к гастроэнтерологу. На самом деле, для подавляющего большинства кожных заболеваний, около 90-95%, достаточно правильно подобранного внешнего лечения", — уверяет эксперт. Об этом пишет makeupme.

Миф 2. Лечение кожи травами, натуральными средствами – самое безопасное и эффективное

Нет, с точностью до наоборот. На травах может возникнуть очень серьезная аллергическая реакция, особенно у детей. Что касается натурпродуктов, то, по словам эксперта, ягоды редко кожа выдержит, разве что жирная. Потому что они оказывают сильное раздражающее действие.

Миф 3. Чтобы сохранить кожу молодой, нужно пить коллаген.

Следовать этой рекомендации – все равно что бросать деньги на ветер. Сегодня не существует ни одного доказательного исследования, подтверждающего пользу приема коллагена внутрь. Понятно, что когда он попадает в желудочно-кишечный тракт, то распадается там на аминокислоты. Организм дальше их может пустить на свои нужды. Нет никаких доказательств того, что полученные в результате переваривания аминокислоты могут мигрировать в ткани кожи лица и разглаживать морщинки.

Напомним, 24-летняя американская звезда Хейли Бибер поразила своей стройной фигурой в новой рекламной кампании всемирно известного бренда Victoria's Secret. Знаменитость позировала перед камерами в трех комплектах нижнего белья из эластичного шелка: в белом комплекте с черным кружевом, таком же фиолетовом ансамбле и лавандовом образе с красной окантовкой. Но Хейли Бибер вызвала резонанс в сети из-за того, что стала лицом новой рекламной кампании Victoria's Secret, продемонстрировав не только элегантные наряды, но и сверкнув стройной фигурой. Дело в том, что в прошлом году бренд заявил, что меняет свою политику и больше не будет приглашать к сотрудничеству супермоделей и проводить свое шикарное "ангельское" шоу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!