Принц Чарльз выпустил коллекцию одежды из экологических материалов

Член королевской семьи представил свою коллекцию одежды для благотворительных целей.



Фото: Dumfries House

Принц Уэльский Чарльз стал лицом коллекции, которую он создал совместно со своим благотворительным фондом и итальянской компанией Yoox Net-A-Porter. Последняя использует только экологичные материалы в работе.

В соавторстве со студентами Миланского политехнического университета представили десять женских и восемь мужских вещей. Презентацию провели в шотландском городе Эйршире, где расположена штаб-квартира фонда принца.

Проект подчеркивает тенденцию к бережливости и разумном использовании вещей. Британские СМИ сообщают, что Принц Уэльский не сторонник выбрасывать одежду.

По словам Федерика Марчетти, руководителя итальянской компании Yoox Net-a-Porter, принц Чарльз хотел подчеркнуть о проблемах защиты окружающей среды и поднимал вопрос вредности пластика еще в 60-х годах прошлого века. Также добавляет, что принц вдохновил его.

Сообщается, что стоимость одежды из коллекции составляет 520 до 1705 долларов США. Вещи можно приобрести онлайн, а все доходы пойдут на благотворительную деятельность фонда принца Чарльза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!