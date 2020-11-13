Принц Чарльз выпустил коллекцию одежды из экологических материалов

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Диденко Светлана
Член королевской семьи представил свою коллекцию одежды для благотворительных целей.
Фото: Dumfries House
Принц Уэльский Чарльз стал лицом коллекции, которую он создал совместно со своим благотворительным фондом и итальянской компанией Yoox Net-A-Porter. Последняя использует только экологичные материалы в работе.
В соавторстве со студентами Миланского политехнического университета представили десять женских и восемь мужских вещей. Презентацию провели в шотландском городе Эйршире, где расположена штаб-квартира фонда принца.
Проект подчеркивает тенденцию к бережливости и разумном использовании вещей. Британские СМИ сообщают, что Принц Уэльский не сторонник выбрасывать одежду.
По словам Федерика Марчетти, руководителя итальянской компании Yoox Net-a-Porter, принц Чарльз хотел подчеркнуть о проблемах защиты окружающей среды и поднимал вопрос вредности пластика еще в 60-х годах прошлого века. Также добавляет, что принц вдохновил его.
Сообщается, что стоимость одежды из коллекции составляет 520 до 1705 долларов США. Вещи можно приобрести онлайн, а все доходы пойдут на благотворительную деятельность фонда принца Чарльза.
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