Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО)

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Slava Kot
Все победительницы конкурсов красоты, несомненно, поражают своими диадемами и гламурными платьями. Также не секрет, что над образами участниц конкурса работают профессиональные визажисты, делающие безупречный макияж. Однако, как участницы конкурсов красоты смотрятся без макияжа.
Австралийская модель Морайя Уилсон. Фото из открытых источников
В декабре 2023 года состоялся 23-й международный конкурс красоты Мисс Земля. Победительницей конкурса стала представительница Албании – Дрита Зири. Это первая победа в этом конкурсе красоты.
Дрита Зири с макияжем и без
Илана Адуана с макияжем и без
До Тхи Лан Ань с макияжем и без
Мисс мира это самый старый конкурс красоты, созданный в Великобритании в 1551 году. Из-за пандемии коронавируса 70-й конкурс "Мисс мира 2021" несколько раз переносился и в конце концов состоялся в 2022 году. Победительницей стала представительница Польши – Каролина Белявская. Первой вице мис выбрали модель из США – Шри Сайни, а вторая вице мис – представительница из Кот-д'Ивуара – Оливия Яс.
Каролина Белявская с косметикой и без макияжа
Шри Сайни с косметикой и без макияжа
Оливия Яс с косметикой и без макияжа
72-й конкурс "Мисс Вселенная" состоялся 18 ноября 2023 года в Сальвадоре. Победу одержала конкурсантка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Первой вице мис стала Антония Порсильд из Таиланда, а второй – Морайя Уилсон из Австралии. Особенностью конкурса стало то, что впервые с 1957 г. на нем разрешили участвовать замужним женщинам и женщинам с детьми.
Шейннис Паласиос с макияжем и без
Антония Порсильд с макияжем и без
Морайя Уилсон с макияжем и без
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка победила на конкурсе "Мисс Япония".
Также "Комментарии" писали, что девушка-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в США.
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