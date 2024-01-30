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Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО)

Вы когда-то задумывались о том, как знаменитые на весь мир модели выглядят без макияжа. Портал "Комментарии" подготовил подборку фотографий победителей и вице-мис самых популярных конкурсов красоты.

30 января 2024, 18:20
Автор:
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Slava Kot
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Все победительницы конкурсов красоты, несомненно, поражают своими диадемами и гламурными платьями. Также не секрет, что над образами участниц конкурса работают профессиональные визажисты, делающие безупречный макияж. Однако, как участницы конкурсов красоты смотрятся без макияжа.

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО)

Австралийская модель Морайя Уилсон. Фото из открытых источников

Мисс Земля 2023

В декабре 2023 года состоялся 23-й международный конкурс красоты Мисс Земля. Победительницей конкурса стала представительница Албании – Дрита Зири. Это первая победа в этом конкурсе красоты.

Мисс Земля 2023 Дрита Зири (Албания)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 2

Дрита Зири с макияжем и без

Мисс Земля (Воздух 2023) Илана Адуана (Филиппины)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 3

Илана Адуана с макияжем и без

Мисс Земля (Вода 2023) До Тхи Лан Ань (Вьетнам)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 4

До Тхи Лан Ань с макияжем и без

Мисс мира 2021

Мисс мира это самый старый конкурс красоты, созданный в Великобритании в 1551 году. Из-за пандемии коронавируса 70-й конкурс "Мисс мира 2021" несколько раз переносился и в конце концов состоялся в 2022 году. Победительницей стала представительница Польши – Каролина Белявская. Первой вице мис выбрали модель из США – Шри Сайни, а вторая вице мис – представительница из Кот-д'Ивуара – Оливия Яс.

Мисс мира 2021 Каролина Белявская (Польша)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 5

Каролина Белявская с косметикой и без макияжа

Первая вице мис 2021 Шри Сайни (США)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 6

Шри Сайни с косметикой и без макияжа

Вторая вицемис Оливия Яс (Кот-д'Ивуар)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 7

Оливия Яс с косметикой и без макияжа

Мисс Вселенная 2023

72-й конкурс "Мисс Вселенная" состоялся 18 ноября 2023 года в Сальвадоре. Победу одержала конкурсантка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Первой вице мис стала Антония Порсильд из Таиланда, а второй – Морайя Уилсон из Австралии. Особенностью конкурса стало то, что впервые с 1957 г. на нем разрешили участвовать замужним женщинам и женщинам с детьми.

Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос (Никарагуа)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 8

Шейннис Паласиос с макияжем и без

Первая вице мис Антония Порсильд (Таиланд)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 9

Антония Порсильд с макияжем и без

Вторая вице мис Морайя Уилсон (Австралия)

Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО) - фото 10

Морайя Уилсон с макияжем и без

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка победила на конкурсе "Мисс Япония".

Также "Комментарии" писали, что девушка-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в США.



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