Победительницы конкурсов красоты без макияжа: как они выглядят действительно (ФОТО)

Все победительницы конкурсов красоты, несомненно, поражают своими диадемами и гламурными платьями. Также не секрет, что над образами участниц конкурса работают профессиональные визажисты, делающие безупречный макияж. Однако, как участницы конкурсов красоты смотрятся без макияжа.

Австралийская модель Морайя Уилсон. Фото из открытых источников

Мисс Земля 2023

В декабре 2023 года состоялся 23-й международный конкурс красоты Мисс Земля. Победительницей конкурса стала представительница Албании – Дрита Зири. Это первая победа в этом конкурсе красоты.

Мисс Земля 2023 Дрита Зири (Албания)





Дрита Зири с макияжем и без

Мисс Земля (Воздух 2023) Илана Адуана (Филиппины)





Илана Адуана с макияжем и без

Мисс Земля (Вода 2023) До Тхи Лан Ань (Вьетнам)





До Тхи Лан Ань с макияжем и без

Мисс мира 2021

Мисс мира это самый старый конкурс красоты, созданный в Великобритании в 1551 году. Из-за пандемии коронавируса 70-й конкурс "Мисс мира 2021" несколько раз переносился и в конце концов состоялся в 2022 году. Победительницей стала представительница Польши – Каролина Белявская. Первой вице мис выбрали модель из США – Шри Сайни, а вторая вице мис – представительница из Кот-д'Ивуара – Оливия Яс.

Мисс мира 2021 Каролина Белявская (Польша)





Каролина Белявская с косметикой и без макияжа



Первая вице мис 2021 Шри Сайни (США)





Шри Сайни с косметикой и без макияжа

Вторая вицемис Оливия Яс (Кот-д'Ивуар)





Оливия Яс с косметикой и без макияжа

Мисс Вселенная 2023

72-й конкурс "Мисс Вселенная" состоялся 18 ноября 2023 года в Сальвадоре. Победу одержала конкурсантка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Первой вице мис стала Антония Порсильд из Таиланда, а второй – Морайя Уилсон из Австралии. Особенностью конкурса стало то, что впервые с 1957 г. на нем разрешили участвовать замужним женщинам и женщинам с детьми.

Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос (Никарагуа)





Шейннис Паласиос с макияжем и без

Первая вице мис Антония Порсильд (Таиланд)





Антония Порсильд с макияжем и без

Вторая вице мис Морайя Уилсон (Австралия)





Морайя Уилсон с макияжем и без

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка победила на конкурсе "Мисс Япония".

Также "Комментарии" писали, что девушка-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в США.