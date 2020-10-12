Пенсионерка стала символом украинского бренда нижнего белья

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Владимир Лавский
Компания Brabrabra, которая специализируется на производстве нижнего белья, на своей странице в Инстаграме опубликовала очередную рекламу.
В этот раз главным героем фотосессии, представляющей новинки бренда, стала пенсионерка Антонина, которая и раньше появлялась в съемках. когда представляли нижнее белье для женщин старшего возраста.
Вместе с ней участие приняли известная модель Юлия Богданова и блогерша Елена Сидельник.
Компания предлагает выбрать такой цвет, который лучше всего подходит к вашей осени. При этом, как отмечают пиарщики Brabrabra, это будет стоить всего лишь 849 гривен.
В комментариях пользователи по-разному отреагировали на новинку: от заинтересованости до ярости.
Как ранее сообщали "Комментарии", популярная модель, звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь, которая недавно заявила о своей пансексуальности, вместе с родными сестрами основала винный бренд, который называется Della-Vite.
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