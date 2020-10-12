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Главная Новости Досуг стиль и красота Пенсионерка стала символом украинского бренда нижнего белья
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Пенсионерка стала символом украинского бренда нижнего белья

Украинский бренд нижней одежды Brabrabra придумал нестандартную рекламу

сегодня, 00:53
Автор:

Владимир Лавский

Компания Brabrabra, которая специализируется на производстве нижнего белья, на своей странице в Инстаграме опубликовала очередную рекламу. 

Пенсионерка стала символом украинского бренда нижнего белья

В этот раз главным героем фотосессии, представляющей новинки бренда, стала пенсионерка Антонина, которая и раньше появлялась в съемках. когда представляли нижнее белье для женщин старшего возраста. 

Вместе с ней участие приняли известная модель Юлия Богданова и блогерша Елена Сидельник. 

Компания предлагает выбрать такой цвет, который лучше всего подходит к вашей осени. При этом, как отмечают пиарщики Brabrabra, это будет стоить всего лишь 849 гривен. 

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на новинку: от заинтересованости до ярости. 


Как ранее сообщали "Комментарии", популярная модель, звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь, которая недавно заявила о своей пансексуальности, вместе с родными сестрами основала винный бренд, который называется Della-Vite.


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