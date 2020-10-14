Ошибаются даже иконы стиля: пять неудачных образов Дженнифер Лопес

Голливудская красотка Дженнифер Лопес, по праву, считается иконой стиля. Она отлично подбирает для себя одежду, которая всегда подчеркивает ее стройную фигуру. Но даже она иногда делает ошибки и стильные промахи. Издание Cosmopolitan поделилось подборкой самых неудачных образов звезды.

Дженнифер Лопес | GLOBAL LOOK PRESS

Черное платье с воротником

За Дженнифер Энистон уже давно закрепился образ "горячей" штучки, поэтому подобные платьица, напоминающие школьный наряд, ей не подходят. Плюс ко всему, высокие замшевые ботфорды лишь подчеркивают его неуместность.





Сапоги из денима

Образ мог получиться женственным и элегантным, если бы не эти ужасные сапоги из денима, которые напоминают припущенные штаны. Такой наряд, в свое время, получил много критики от прессы и фанатов знаменитости.





Облегающий комбинезон с принтом

Этот комбинезон в сочетании с большим ремнем и золотыми украшениями идеально подчеркивает фигуру звезды и смотрится богато, но так одевались в конце 90-х годов, а сейчас такой наряд совершенно не актуален и выглядит странно.





Короткое платье из твида

Этот наряд также не подходит для Дженнифер Лопес, потому что он очень объемный, мешковатый и какой-то квадратный. От этого платья теряется общее впечатление звездного образа.





Кардиган и широкие брюки

Длинный белый кардиган с рисунком на спине в сочетании с широкими джинсами и грубыми ботинками, делает фигуру Джей До слишком тяжелой и приземистой.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес показала, как носить тренч этой осенью.

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