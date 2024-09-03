Осенний макияж: от классики до экспериментов – самые горячие тренды сезона

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Черновалова Кристина
Осень – это время для экспериментов с образами, и макияж не исключение. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам яркие и необычные решения, которые помогут подчеркнуть индивидуальность. Давайте рассмотрим самые актуальные тренды осеннего макияжа.
Тренды осеннего макияжа: от матовых губ до гранжа
Матовые губы – это беспроигрышный вариант для осеннего макияжа. Они придают образу изысканности и элегантности. В этом сезоне в моде как насыщенные темные оттенки (бордовый, вишневый), так и нежные чудные.
Советы:
– Перед нанесением матовой помады обязательно увлажните губы бальзамом.
- Для более устойчивого результата используйте контурный карандаш в тон помады.
- Чтобы зрительно увеличить губы, нанесите немного хайлайтера в центр нижней губы.
Осенний макияж – это отличный случай поэкспериментировать с разными текстурами. Комбинируйте матовые тени с блестящими, используйте кремовые румяна и пудру. Такой макияж смотрится свежо и необычно.
Советы:
- Для создания эффекта "мокрого" века используйте кремовые тени или блестки.
- Чтобы сделать взгляд более выразительным, подведите верхнее веко черным карандашом и растушуйте линию.
Гранж-макияж – это отличный выбор для любителей экспериментов. Небрежные стрелки, растушевавшиеся тени, темные губы – все это разрешено.
Советы:
- Для создания эффекта халатности используйте пальцы вместо кистей.
- Не бойтесь экспериментировать с цветом теней.
- Завершите макияж тушью для ресниц с эффектом удлинения.
Яркий макияж глаз – это еще один тренд осени. Используйте тени насыщенных оттенков, подводки и туши.
Советы:
– Для создания смоки айс используйте тени трех оттенков: светлого, среднего и темного.
- Чтобы зрительно увеличить глаза, нанесите светлые тени во внутренний угол глаза.
Несмотря на яркие тренды, натуральный макияж остается актуальным. Легкий румянец, немного туши и бальзам для губ – и вы готовы.
Советы:
- Выбирайте оттенки косметики, максимально приближенные к натуральному цвету вашей кожи.
- Для создания эффекта свежести используйте консилер для скрытия недостатков кожи
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