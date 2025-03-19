Омолаживающий эффект стрижек: лучшие варианты для женщин старше 50

Говорят, что каждый возраст требует своей особой прически. Рассмотрим, какие стрижки лучше подходят женщинам 50-60 лет?

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Стилисты советуют после 50 лет соблюдать простое правило: длина волос не должна превышать линию челюсти. Именно поэтому мы подобрали для вас пять отличных вариантов стрижек, которые стоит попробовать уже этой весной.

Шеги с легкой челкой

Ультрамодная стрижка шеги идеально подходит для женщин старше 50. Важно, чтобы длина волос не превышала плеч, а челка была легкой и не слишком густой, чтобы не перекрыть лицо.

Шеги – это довольно неприхотливая стрижка. Для ее укладки достаточно просто высушить волосы и немного подчеркнуть текстуру муссом.

Пикси

Эта веселая, но элегантная прическа подходит женщинам после 50 лет. Но важно помнить, что слишком короткая стрижка может подчеркнуть морщинки на лице. Оптимальный вариант для зрелых дам – пикси с удлиненными прядями у висков или с легкой челкой. Такая стрижка визуально добавляет объем и не требует много времени на укладку.

Каре до плеч

Если вы не готовы к кардинальным изменениям, можно попробовать классическое каре до плеч. Эта стрижка подходит всем без исключения, главное – правильно ее укладывать.

Каре можно носить как прямым (это идеально для овального лица), так и волнистым (это помогает скрыть возрастные изменения и маскирует морщины).

Боб-каре

Эта стрижка сочетает лучшие черты каре и боба. Пряди, спадающие на скулы, помогают скрыть морщинки у глаз и выравнивают овал лица. Если вы любите эксперименты, попробуйте ассиметричный вариант этой стрижки.

Боб-каре легко укладывать, достаточно использовать круглую щетку в теменной и затылочной части волос.

Многослойный боб

Когда волосы с возрастом становятся тоньше, многослойный боб идеально компенсирует этот недостаток. Основная особенность стрижки – разнообразные по длине пряди, создающие визуальный объем.

Лучше укладывать многослойные бобы в волны с помощью плойки или утюга с большой насадкой. Если нет времени, достаточно текстурировать пряди муссом или гелем для укладки.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что луна влияет на живые организмы во многих аспектах — от роста растений до нашего самочувствия. Не являются исключением и волосы, которые также подвергаются месячному воздействию. Стрижка, проведенная в определенную фазу Луны, может улучшить состояние волос, сделав их более здоровыми и блестящими. Поэтому при планировании визита к парикмахеру полезно обращать внимание на лунный календарь.