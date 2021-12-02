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Обладательница самой груди в Украине показала свои формы в белье

Да, plus-size модель Мила Кузнецова опубликовала в Instagram серию пикантных снимков

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий
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Модель с грудью 13-го размера Мила Кузнецова взволновала своих поклонников свежими соблазнительными фото. Красавица снялась в откровенном белье. Да, plus-size модель Мила Кузнецова опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, на которых продемонстрировала рекордный бюст. Звезда сети позировала в соблазнительном белье, которое подчеркнуло пышные формы красавицы.

Обладательница самой груди в Украине показала свои формы в белье

Девушка (фото из открытых источников)

Фанаты Милы восхищались новыми фото и засыпали ее комплиментами.

Обладательница самой груди в Украине показала свои формы в белье - фото 2

Напомним, популярная барбадосская исполнительница Рианна любит демонстрировать поклонникам свое шикарное тело, поэтому часто публикует в сети откровенные кадры. Недавно она выставила в соцсети Instagram снимок, на котором позирует с обнаженной грудью, однако не все поклонники его оценили. Артистка позирует на фоне бассейна в мини-шортах от собственного бренда и с голой грудью, которую прикрыла рукой. Рианна дополнила свой образ различными украшениями, среди которых и подвеска в виде Ганеша (бога с головой слона, который считается покровителем бизнеса, богом мудрости и благополучия в индуизме, — прим. авт.).  Религиозных поклонников оскорбило то, что певица надела кулон, позируя в таком откровенном образе.

Несмотря на то, что фото набрало уже более 9,6 млн лайков, под ним есть много негативных комментариев: "На полуобнаженном теле божественный идол на подвеске — это непочтительно", "Это уже третий раз, когда она не уважает религию", "Девушка, сними кулон Ганеша", "И как Instagram позволяет это? Честно говоря, я просто разочарована", — написали фолловеры. Но нашлись и те, кто встал на защиту артистки. Впрочем, сама Рианна никак не прокомментировала данную ситуацию.




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Источник: https://www.instagram.com/p/CW52ZFCNlye/
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