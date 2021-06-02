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Главная Новости Досуг стиль и красота Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют
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Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют

Социальные сети переполнены кадрами идеальной жизни, но иногда в погоне за эстетикой люди не замечают, как перегибают палку

сегодня, 22:15
Автор:

Ольга Чародий

Часто люди пытаются сделать себя красивее с помощью фоторедакторов, но иногда ситуация выходит из-под контроля. Эта подборка посвящена самым неудачным попыткам фотошопа, от которых трудно сдержать смех.

Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют

Девушка (фото из открытых источников)

Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 2


Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 3


Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 4

Социальные сети переполнены кадрами идеальной жизни, но иногда в погоне за эстетикой люди не замечают, как перегибают палку. Поэтому на платформе Reddit появился отдельный тег под названием "Инстаграм и Реальность", который демонстрирует удивительные и забавные результаты чрезмерного фотошопа.

Поэтому готовьтесь к порции непропорциональных тел и эпических селфи.

Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 5


Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 6


Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 7

Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 8

Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 9

Слишком много фотошопа: фото слишком идеальных людей, которые шокируют - фото 10


Ранее мы сообщали, что любая девушка мечтает выглядеть безупречно. Это возможно с помощью нехитрых процедур, которые помогут избавиться от видимых недостатков кожи и быстро улучшить свой внешний вид. Что следует запомнить?

- Меняйте уход за кожей в зависимости от сезона. Зимой нужны кремы, которые защитят кожу от холодов и непогоды, а летом — лёгкие, с повышенным солнцезащитным фактором.

- Если волосы быстро жирнеют, вам поможет натуральный сухой "шампунь": смешайте по 50 грамм кукурузного крахмала и какао-порошка с чайной ложкой корицы и нанесите на корни волос на полчаса.

Вскочивший прыщик можно сделать незаметным. Смочите ватный диск глазными каплями, поместите его на 3–5 минут в морозильник, а затем приложите к воспалённому месту.

- Чтобы быстро излечить сухие потрескавшиеся пятки ног, разрежьте лимон пополам и половинки "оденьте" на пятку, а сверху – носок. Эффект от процедуры закрепите интенсивным увлажняющим кремом. 

Сделать губки розовыми, мягкими, нежными и пухлыми можно, массируя их зубной щеткой. Предварительно нанесите на них смесь зубной пасты и меда.

 


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