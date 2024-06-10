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Маникюр на лето: топ-5 модных идей

Несколько красивых идей дизайна ногтей и маникюра на лето, которые можно смело воплощать в жизнь

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Лето 2024 года обещает стать ярким не только благодаря солнечной погоде, но и за счет новых тенденций в мире маникюра. Эксперты и ведущие дизайнеры ногтевого искусства уже определили ключевые тренды, которые будут актуальны в этот сезон. Вот 5 из самых запоминающихся направлений для тех, кто хочет быть на пике моды.

Маникюр на лето: топ-5 модных идей

Какой маникюр актуален в 2024

1. Минимализм с акцентом

Минималистичный маникюр продолжает оставаться в тренде благодаря своей универсальности и элегантности. Особенный акцент делается на аккуратные, простые линии или один выделенный палец с дизайном, в то время как остальные ногти покрыты однотонным лаком. Предпочтительные цвета – нежно-бирюзовый, мягкий коралл и классический бежевый.

Маникюр на лето: топ-5 модных идей - фото 2

2. Натуральные узоры

Имитации натуральных материалов, таких как мрамор, дерево или цветочные мотивы, добавляют нотку природной красоты в маникюр. Этот тренд идеален для создания расслабленного, но утонченного образа.

Маникюр на лето: топ-5 модных идей - фото 3


3. Глубокие матовые оттенки

Матовый маникюр в глубоких, насыщенных цветах, таких как темно-синий, изумрудный или марсала, выглядит необычайно стильно и роскошно. Он добавляет образу глубину и таинственность.

Маникюр на лето: топ-5 модных идей - фото 4

4. Графика и текст

Использование каллиграфии или печатного текста на ногтях — это отличный способ личного выражения. Фразы или слова, нанесенные на один или несколько ногтей, могут служить уникальным акцентом в общем образе.

Маникюр на лето: топ-5 модных идей - фото 5

5. Переход цвета "омбре"

Техника "омбре", позволяющая создать плавный переход от одного цвета к другому, остается популярной благодаря своей изысканности и способности украсить любой образ.

Маникюр на лето: топ-5 модных идей - фото 6

Эти тренды маникюра для лета 2024 года позволят каждой женщине найти что-то уникальное для себя и быть в тренде, не забывая о комфорте и здоровье своих ногтей.



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