Маникюр на лето: топ-5 модных идей

Лето 2024 года обещает стать ярким не только благодаря солнечной погоде, но и за счет новых тенденций в мире маникюра. Эксперты и ведущие дизайнеры ногтевого искусства уже определили ключевые тренды, которые будут актуальны в этот сезон. Вот 5 из самых запоминающихся направлений для тех, кто хочет быть на пике моды.

Какой маникюр актуален в 2024

1. Минимализм с акцентом

Минималистичный маникюр продолжает оставаться в тренде благодаря своей универсальности и элегантности. Особенный акцент делается на аккуратные, простые линии или один выделенный палец с дизайном, в то время как остальные ногти покрыты однотонным лаком. Предпочтительные цвета – нежно-бирюзовый, мягкий коралл и классический бежевый.





2. Натуральные узоры

Имитации натуральных материалов, таких как мрамор, дерево или цветочные мотивы, добавляют нотку природной красоты в маникюр. Этот тренд идеален для создания расслабленного, но утонченного образа.









3. Глубокие матовые оттенки

Матовый маникюр в глубоких, насыщенных цветах, таких как темно-синий, изумрудный или марсала, выглядит необычайно стильно и роскошно. Он добавляет образу глубину и таинственность.





4. Графика и текст

Использование каллиграфии или печатного текста на ногтях — это отличный способ личного выражения. Фразы или слова, нанесенные на один или несколько ногтей, могут служить уникальным акцентом в общем образе.





5. Переход цвета "омбре"

Техника "омбре", позволяющая создать плавный переход от одного цвета к другому, остается популярной благодаря своей изысканности и способности украсить любой образ.





Эти тренды маникюра для лета 2024 года позволят каждой женщине найти что-то уникальное для себя и быть в тренде, не забывая о комфорте и здоровье своих ногтей.