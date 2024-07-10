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Летний тренд 2024: модницы выбирают сумки размером с подушку

Большие, стильные и практичные – вот какие сумки сейчас в тренде

10 июля 2024, 17:24
Автор:
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Черновалова Кристина
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Маленькие сумки уходят на второй план, а на смену им приходят большие и удобные модели. Теперь девушки предпочитают аксессуары, в которые помещается всё необходимое и даже больше. 

Летний тренд 2024: модницы выбирают сумки размером с подушку

Сумка размером с подушку: главный аксессуар лета 2024

Когда-то микросумки были символом моды, но теперь все изменилось. Большие кожаные тоуты и замшевые сумки свободной формы стали фаворитами среди стильных женщин. Эти сумки практичны и вместительны, что делает их идеальным выбором для любой ситуации – будь то рабочий день или выходной на пляже.

Летний тренд 2024: модницы выбирают сумки размером с подушку - фото 2

Известные модницы уже не представляют свой гардероб без этих крупногабаритных аксессуаров. Стильные и универсальные, эти сумки позволяют носить с собой все необходимое, от ноутбука до купальника.

Дизайнеры предлагают разнообразие моделей, чтобы каждая женщина могла найти что-то особенное для себя. Вариации включают уникальные принты, вышивку и декоративные элементы, что позволяет выразить индивидуальность через аксессуар.

Летний тренд 2024: модницы выбирают сумки размером с подушку - фото 3

Со временем большие сумки стали не просто модным выбором, но и необходимостью в повседневной жизни многих женщин. Они сочетают в себе красоту и функциональность, что делает их незаменимыми в любом образе. Этот тренд, по всей видимости, еще долго будет актуален, подчеркивая вкус и стиль своих обладательниц.

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Источник: https://lifestyle.24tv.ua/fashion/ru/aktualnaja-sumka-na-leto-2024-chto-sejchas-v-trende-fashion_n2593438
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