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Леопардовый принт снова в моде: как стать стильным

Модные тренды: леопардовый принт возвращается на подиумы — как его правильно носить

27 июня 2024, 19:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Лето 2024 года возвращает в модные рамки один из самых обсуждаемых трендов — леопардовый принт. Этот капризный и в то же время великолепный узор снова занимает вершину модных подиумов, вызывая живые дискуссии среди стилистов и любителей моды. В то время как одни считают леопардовый принт вершиной элегантности, другие сторонятся его из-за риска выглядеть слишком вызывающе. Но соблюдая несколько простых правил, можно избежать модных ляпов и выглядеть безупречно.

Леопардовый принт снова в моде: как стать стильным

Леопардовый принт лета 2024

Искусство носить леопард без вульгарности

Выбор правильных вещей с леопардовым принтом имеет решающее значение для создания стильного образа. Стилисты рекомендуют избегать тонкого трикотажа и легинсов с таким узором, предпочитая более сдержанные и элегантные фасоны. Просторные джинсы, летящие платья из фатина и строгие жакеты могут стать идеальным полотном для демонстрации хищного принта.

Цветовая палитра: ключ к утончённости

Выбор цвета играет не меньшую роль. Натуральные оттенки леопарда — это классика, которая позволяет сделать акцент на утончённости и изысканности. Однако, стилисты также одобряют более сдержанные варианты, такие как черные "пятна" на сером или голубом фоне. Яркие и кислотные варианты принта, как правило, не приносят желаемого стилистического эффекта.

Верхняя одежда и аксессуары: как не переборщить

Леопардовый принт на верхней одежде может оживить любой весенний гардероб. Тренчи и пальто с таким узором выглядят особенно эффектно, если избегать слишком блестящих и дешёвых тканей. Аксессуары, включая обувь и сумки, предоставляют ещё одну возможность ненавязчиво включить леопардовый принт в ваш образ. Здесь ключевым является выбор правильного цвета фурнитуры — золотая или медная фурнитура прекрасно сочетается с "хищным" узором.



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