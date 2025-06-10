Кто выиграл конкурс красоты "Мисс Вселенная Украина" (ФОТО)

Победительница "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук. Фото: Instagram Софии Ткачук

9 июня в Украине определили новую обладательницу титула "Мисс Вселенная Украина". Победительницей стала 25-летняя София Ткачук, родившаяся в Ровно. София Ткачук представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" 20 ноября в Таиланде.

В финал конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" вышли пятеро участниц: Карина Захараш, Анна Федоренко, Анастасия Грицак, Алиса-Мария Олексюк и София Ткачук. Четверо из них получили звание "Вице-мисс Вселенная Украина". Однако именно София, по словам жюри, лучше сочетает внешнюю привлекательность, эрудицию и способность представлять Украину на международном уровне.

"Члены жюри отметили ее как харизматическую, коммуникабельную личность с глубокими знаниями иностранных языков и опытом межкультурного взаимодействия – качествами, усиливающими дипломатическую миссию конкурса", – сообщили организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина".

София Ткачук представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Таиланде. Фото: Instagram Софии Ткачук

Хотя София родилась в Ровно, но в возрасте четырех лет вместе с семьей уехала за границу. Она получила образование в Испании, окончив EAE Business School в Барселоне. Свободно владеет английским и испанским языками, работала в гуманитарных инициативах, в частности в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и имеет опыт в бизнесе. Сегодня София Ткачук – предпринимательница, которая изучает макроэкономику и инвестиции.

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук. Фото: Instagram Софии Ткачук

"Когда мне было четыре года, моя семья уехала за границу. Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни – в Украине, а моя душа – украинская", – сказала Ткачук после победы на "Мисс Вселенная Украина".

София стремится использовать свою новую роль для поддержки социальных и гуманитарных инициатив.

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук. Фото: Instagram Софии Ткачук

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