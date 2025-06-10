Кто выиграл конкурс красоты "Мисс Вселенная Украина" (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Победительница "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук. Фото: Instagram Софии Ткачук
9 июня в Украине определили новую обладательницу титула "Мисс Вселенная Украина". Победительницей стала 25-летняя София Ткачук, родившаяся в Ровно. София Ткачук представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" 20 ноября в Таиланде.
В финал конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" вышли пятеро участниц: Карина Захараш, Анна Федоренко, Анастасия Грицак, Алиса-Мария Олексюк и София Ткачук. Четверо из них получили звание "Вице-мисс Вселенная Украина". Однако именно София, по словам жюри, лучше сочетает внешнюю привлекательность, эрудицию и способность представлять Украину на международном уровне.
София Ткачук представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Таиланде. Фото: Instagram Софии Ткачук
Хотя София родилась в Ровно, но в возрасте четырех лет вместе с семьей уехала за границу. Она получила образование в Испании, окончив EAE Business School в Барселоне. Свободно владеет английским и испанским языками, работала в гуманитарных инициативах, в частности в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и имеет опыт в бизнесе. Сегодня София Ткачук – предпринимательница, которая изучает макроэкономику и инвестиции.
Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук. Фото: Instagram Софии Ткачук
София стремится использовать свою новую роль для поддержки социальных и гуманитарных инициатив.
Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук. Фото: Instagram Софии ТкачукРанее портал "Комментарии" сообщал о том, кто выиграл конкурс красоты "Мисс Мира" в 2025 году. Какое место заняла Украина.
Также "Комментарии" писали о том, как победительницы конкурса красоты выглядят без макияжа.
Новости