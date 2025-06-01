Кто выиграл конкурс красоты "Мисс Мира" 2025: какое место заняла Украина (ФОТО)

31 мая в индийском городе Хайдарабад состоялся финал престижного конкурса красоты "Мисс Мира 2025", собравшего 110 участниц со всего мира. Титул самой красивой женщины планеты впервые в истории получила представительница Таиланда Опал Сучата Чуангшри. Украина вошла в список самых успешных стран, ведь киевлянка Мария Мельниченко попала в восьмерку самых красивых участниц конкурса.

Опал Сучата Чуангшри из Таиланда стала "Мисс Мира" 2025 года

22-летняя таиландка Опал Сучата Чуаншри – новая "Мисс Мира" 2025 года. Корону самой красивой женщины мира ей вручила победительница из Чехии Кристина Пышкова.

Опал Сучата Чуангшри из Таиланда стала "Мисс Мира" 2025 года

Согласно информации, приведенной на официальном сайте "Мисс Мира", Опал Сучата Чуаншри изучает международные отношения, мечтает о дипломатической карьере и активно занимается волонтерской деятельностью, в частности помогает женщинам, борющимся с раком молочной железы. Дома Опал ухаживает за 16 котами и 5 собаками.

Опал Сучата Чуангшри из Таиланда стала "Мисс Мира" 2025 года

Украинка Мария Мельниченко заняла одно из самых высоких мест среди европейских участниц, войдя в восьмерку финалисток. Ее финальный выход в вечернем платье "Величие природы" привлек внимание жюри своим изумрудным платьем, украшенным зелеными и серебряными камнями, что символизировало Карпатские леса, женскую силу и связь с природой.

Украинка Мария Мельниченко вошла в ТОП 8 самых красивых женщин на "Мисс Мира" 2025 года

20-летняя Мария родом из Киева, учится и работает моделью уже более двух лет. Она ведет активный образ жизни, занимается спортом, а также участвует в благотворительных проектах и поддерживает инициативы по сбору средств для ВСУ.

Украинка Мария Мельниченко на "Мисс Мира" 2025 года

Украинка Мария Мельниченко на "Мисс Мира" 2025 года

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка заняла 3-е место в конкурсе красоты Miss Eco International.

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