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Кто выиграл конкурс красоты "Мисс Мира" 2025: какое место заняла Украина (ФОТО)

Названа новая обладательница титула "Мисс Мира" 2025 года, которой стала представительница Таиланда.

сегодня, 13:44
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Slava Kot

31 мая в индийском городе Хайдарабад состоялся финал престижного конкурса красоты "Мисс Мира 2025", собравшего 110 участниц со всего мира. Титул самой красивой женщины планеты впервые в истории получила представительница Таиланда Опал Сучата Чуангшри. Украина вошла в список самых успешных стран, ведь киевлянка Мария Мельниченко попала в восьмерку самых красивых участниц конкурса.

Кто выиграл конкурс красоты "Мисс Мира" 2025: какое место заняла Украина (ФОТО)

Опал Сучата Чуангшри из Таиланда стала "Мисс Мира" 2025 года

22-летняя таиландка Опал Сучата Чуаншри – новая "Мисс Мира" 2025 года. Корону самой красивой женщины мира ей вручила победительница из Чехии Кристина Пышкова.

Кто выиграл конкурс красоты ”Мисс Мира” 2025: какое место заняла Украина (ФОТО) - фото 2

Опал Сучата Чуангшри из Таиланда стала "Мисс Мира" 2025 года

Согласно информации, приведенной на официальном сайте "Мисс Мира", Опал Сучата Чуаншри изучает международные отношения, мечтает о дипломатической карьере и активно занимается волонтерской деятельностью, в частности помогает женщинам, борющимся с раком молочной железы. Дома Опал ухаживает за 16 котами и 5 собаками.

Кто выиграл конкурс красоты ”Мисс Мира” 2025: какое место заняла Украина (ФОТО) - фото 3

Опал Сучата Чуангшри из Таиланда стала "Мисс Мира" 2025 года

Украинка Мария Мельниченко заняла одно из самых высоких мест среди европейских участниц, войдя в восьмерку финалисток. Ее финальный выход в вечернем платье "Величие природы" привлек внимание жюри своим изумрудным платьем, украшенным зелеными и серебряными камнями, что символизировало Карпатские леса, женскую силу и связь с природой.

Кто выиграл конкурс красоты ”Мисс Мира” 2025: какое место заняла Украина (ФОТО) - фото 4

Украинка Мария Мельниченко вошла в ТОП 8 самых красивых женщин на "Мисс Мира" 2025 года

20-летняя Мария родом из Киева, учится и работает моделью уже более двух лет. Она ведет активный образ жизни, занимается спортом, а также участвует в благотворительных проектах и поддерживает инициативы по сбору средств для ВСУ.

Кто выиграл конкурс красоты ”Мисс Мира” 2025: какое место заняла Украина (ФОТО) - фото 5

Украинка Мария Мельниченко на "Мисс Мира" 2025 года

Кто выиграл конкурс красоты ”Мисс Мира” 2025: какое место заняла Украина (ФОТО) - фото 6

Украинка Мария Мельниченко на "Мисс Мира" 2025 года

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка заняла 3-е место в конкурсе красоты Miss Eco International.

Также "Комментарии" писали о том, как победительницы конкурсов красоты выглядят без макияжа.



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