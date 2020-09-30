Какие оттенки лака выбирают успешные женщины

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Светлана Шкурупий
Ухоженные и аккуратные ногти — визитная карточка каждой девушки. Красивый и стильный маникюр способен поднять настроение и дополнить любой образ. А цвет и дизайн может многое рассказать о своей владелице. Издание Lucky-women рассказало, какие оттенки чаще всего выбирают успешные женщины.
Бордовый
Винная гамма в маникюре отлично подходит для любого времени года, но осенью она смотрится на ноготках органичнее всего. Такой оттенок выбирают уверенные в себе женщины, которые любят быть в центре внимания и обладают безупречным вкусом.
Ногти под белый мрамор
Такой дизайн делает маникюр стильным, красивым и дорогим. Он подходит изысканным женщинам., которые не привыкли выставлять напоказ свое богатство, но при этом хотят продемонстрировать свой утонченный стиль.
Нюдовый цвет
Нюдовая палитра — одна из самых востребованных, потому что наиболее приближенная к естественности. Такой маникюр придает образу легкости и элегантности, он подойдет успешным женщинам, которые не нуждаются в демонстрации своего триумфа.
Красный
Классика жанра — красный лак. Ни в коем случае не стоит считать его старомодным, красный всегда актуален, привлекателен. Это цвет богатства и успеха, поэтому его так часто выбирают женщины, достигшие определенного уровня.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать маникюр в стиле минимализм.
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