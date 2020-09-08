Какие бьюти-средства лучше не заказывать в интернете

Покупать косметические средства через интернет очень удобно, легко и быстро. Но главный минус в том, что мы не можем оценить качество товара. Эксперты составили рейтинг уходовых продуктов и косметики, которые лучше не заказывать онлайн, передает издание Wday.

Бьюти-средства | misuma | Getty Images/iStockphoto

Маска против черных точек

На рынке представлено большое количество масок против черных точек, разной консистенции и производителей, но по мнению покупательниц, их свойства слишком преувеличены. На самом деле, подобные средства не справляются со своей задачей, поэтому черные точки остаются на лице.

Крем для увеличения груди

Пластический хирург Frau Klinik Мария Егорова считает, что подобные товары не способны подтянуть или увеличить грудь. В их составе нет компонентов, которые могли бы скорректировать эту часть тела. Но такие кремы помогают увлажнить кожу и повысить упругость тканей.

Патчи для глаз

Главной задачей этого средства является снятие отечности, синяков, усталости и морщин под глазами. Регулярное применение патчей помогает увлажнить кожу в этой области, повысить ее эластичность, но не стоит надеяться, что после вечеринки или бессонной ночи, такие патчи сделают ваше лицо свежим и здоровым.

Масло для роста волос на ресницах

Производители утверждают, что это средство улучшает рост волосяных фолликул, из-за этого ресницы растут быстрее и становятся более плотными. Но покупательницы, не наблюдают подобного эффекта при использовании. Более этого, с таким маслом следует быть поосторожнее людям с чувствительной кожей.

Отбеливающий гель для зубов

Вряд ли вам удастся получить белоснежные зубы от геля, пусть даже при регулярном использовании. А вот его компоненты могут повредить эмаль, сделав зубы более чувствительными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в продаже появится косметика от Дженнифер Лопес.

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