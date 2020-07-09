Как предотвратить появление морщин на лице

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Если за кожей правильно и регулярно ухаживать, тогда она не потеряет свой блеск, эластичность и будет иметь здоровый вид. Также очень важно с раннего возраста беречь ее от появления морщин. На своей страничке в Instagram врач дерматолог-косметолог Анастасия Жаркая рассказала, какие правила помогут оставаться коже надолго молодой и здоровой.

Использование средств с SPF

На улице очень жарко и душно, поэтому кожу следует защищать от ультрафиолетовых лучей с помощью средств с SPF. И пользоваться кремами или спреями важно не только на пляже, но и перед каждым выходом на улицу. Одно из негативных последствий воздействия ультрафиолета на кожу состоит в разрушении коллагеновых волокон. Поэтому солнечные лучи старят кожу преждевременно.

Не трогайте лицо руками

Задумайтесь о том, как вы травмируете кожу, когда избавляетесь от прыщика вручную. В худшем случае из-за пагубной привычки давить прыщи вы получите морщинки или даже шрамы. Лучше с этой проблемой обратись к профессионалу.

Очищайте кожу

За день на поверхности кожи накапливаются загрязнения. Некоторые вещества опасны, потому что разрушают коллаген и эластин. Без тщательного очищения ночью кожа не сможет восстановиться в полной мере.

Спите правильно

У любителей спать, уткнувшись лицом в подушку, часто наблюдается появления ранних морщин. Из-за того, что кожа соприкасается с тканью подушки, она растягивается, сминается и сжимается.

Посещайте косметолога

Если морщинки уже наметились, обратись за помощью к доктору. Совместно вы сможете подобрать подходящий уход и правильные процедуры.





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