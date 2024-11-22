Как часто можно сушить волосы феном, чтобы не повредить их

Сушка волос феном – это быстро, удобно и казалось бы безопасно. Но насколько часто можно пользоваться феном, чтобы не превратить свои волосы в пересушенный пучок? волосы и как делать это без ущерба.

Как часто можно сушить волосы: советы экспертов

Как часто можно использовать фен?

Нормальные волосы

Для нормальных волос достаточно сушить феном 3–4 раза в неделю. Этого хватит, чтобы сохранить баланс между комфортом и здоровьем локонов.

Сухие или поврежденные волосы

Если волосы пересушены, окрашены или пострадали от частых укладок, используйте фен не чаще двух раз в неделю и только в режиме холодного или средне теплого воздуха.

Жирные волосы

Жирные волосы быстро теряют объем, поэтому владельцы такого типа сушат их чаще.

Вьющиеся или волнистые волосы

Для таких локонов главное – не навредить природной структуре. Сушите волосы реже, а если и пользуетесь феном, обязательно используйте диффузор на низкой температуре.

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Полотенце перед феном

После мытья волос аккуратно промокните его полотенцем. Ни в коем случае не трите, иначе структура волос пострадает еще до начала сушки. Термозащита – обязательно

Использование средств для термозащиты – это маст-хев, особенно если вы сушите волосы часто. Выбирайте правильный режим Начинайте с холодного или средне теплого воздуха.

Завершайте сушки прохладным потоком, чтобы закрыть кутикулу волоса. Держите расстояние

Фен должен быть на расстоянии не менее 15 см от волос. Ближе – это риск перегрева и ломкости. Движение – это жизнь

Не оставляйте фен на одном месте. Постоянно двигайте его, чтобы поток воздуха равномерно распределялся. Закончите правильно

Подождите, пока волосы полностью остынут, прежде чем расчесываться. Это поможет избежать лишней ломкости.

Стоит ли давать волосам "отдых"?

Да, хотя бы раз в неделю позволяйте локонам высыхать естественным образом. Это особенно важно для поврежденных волос, требующих времени для восстановления.

Еще один полезный лайфхак – регулярно чистите фильтр фена.