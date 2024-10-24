«Горячие новости»: австралийские пожарные представили новые календари на 2025 год

Вот уже несколько лет австралийские пожарные позируют для необычного календаря, который не только призван защищать детей и животных, но и стал популярен по всему миру.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

И на этот раз знаменитый календарь не изменил рецепт своего успеха и продолжает чествовать многих животных за доброе дело.

В то время как издание 2024 представило небольшое нововведение, предлагая не один, а шесть вариантов календарей, этот новый год обещает идти тем же путем. Вышло пять новых календарей, в которых выделено: кошек, животных, лошадей, собак и, наконец, героев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию французского издания Creapills.

С момента своего основания в 1993 году календарь австралийских пожарных собрал более 3,5 миллионов долларов в поддержку различных целей, главным образом направленных на охрану дикой природы и здоровья детей. Однако в этом году они делают еще один шаг вперед, оказывая помощь пережившим ураганы Хелен и Милтон в Соединенных Штатах.

Если календарь австралийских пожарных уже давно вызывает восхищение своими знаковыми визуальными элементами, он прежде всего является символом солидарности и конкретных действий. Этот календарь, признанный во всем мире, стал чем-то вроде ежегодного события, покорившего поклонников из более чем 90 стран.

Чтобы получить новую копию, календари уже доступны на официальном сайте по цене 14,90 евро. Вот лишь некоторые из фотографий, представленных в календарях.









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Украинский спасатель установил мировой рекорд в США (ФОТО)

В Соединенных Штатах Америки украинский пожарный установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 года спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд. Александр Баран в тандеме из Маккензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 года. Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки, мастерства и командной работы спасателей, отмечают в ГСЧС.