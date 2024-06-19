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Главные тренды лета 2024: какие стрижки и укладки в моде

Самые стильные прически этого сезона — это сочетание взрывного объема, ретро- и кокеткора

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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С наступлением летних дней каждая модница задумывается о смене имиджа, особенно когда речь заходит о волосах. Лето 2024 года обещает стать одним из самых ярких и активных сезонов. В такой период особенно важно чувствовать себя не только комфортно, но и стильно. Изучим вместе, какие тренды в мире причесок помогут вам выглядеть на все 100.

Главные тренды лета 2024: какие стрижки и укладки в моде

6 самых ярких и красивых трендов причесок на лето

Мини-боб 

Мини-боб стал фаворитом этого лета. Эта короткая стрижка завоевала сердца знаменитостей, которые не боятся экспериментировать с длиной своих локонов. Стрижка не только идеально подходит для жаркого сезона, но и добавляет образу смелости и молодости. Мини-боб легко сочетается с различными аксессуарами, такими как заколки и ленты, что позволяет каждый день создавать новые образы.

Главные тренды лета 2024: какие стрижки и укладки в моде - фото 2

Стрижка "песочные часы"

Если вы не готовы кардинально коротать волосы, обратите внимание на стрижку "песочные часы". Эта сложная техника стрижки добавляет объем и делает контуры лица более изящными, акцентируя внимание на стройности фигуры. Эта стрижка идеально подходит для создания романтических образов и может стать вашим секретным оружием в летние дни.

Главные тренды лета 2024: какие стрижки и укладки в моде - фото 3

Аксессуары для волос 

Лето — идеальное время для использования разнообразных аксессуаров для волос. Банты, ленты, крабики, а также банданы вновь возвращаются в моду. Они не только помогают создать завершенный образ, но и придают летним нарядам легкость и игривость.

Главные тренды лета 2024: какие стрижки и укладки в моде - фото 4

Влажная укладка 

Влажная укладка – тренд, который пришел к нам еще зимой и продолжает покорять модниц этим летом. Это решение отлично подходит для пляжных вечеринок и ужинов на открытом воздухе. Стильная влажная укладка добавляет образу сексуальности и таинственности, что несомненно привлечет внимание.

Главные тренды лета 2024: какие стрижки и укладки в моде - фото 5

Натуральный каштановый цвет 

Тенденция "clean girl" вдохновила нас оценить красоту натуральных оттенков. Лето — отличное время для того, чтобы отказаться от сложных окрашиваний и выбрать натуральный каштановый цвет. Этот теплый оттенок отлично сочетается с загорелой кожей и добавляет образу естественности.

Главные тренды лета 2024: какие стрижки и укладки в моде - фото 6

Лето 2024 года является идеальным временем для того, чтобы освежить свой образ и попробовать что-то новое. Выбор правильной стрижки и аксессуаров поможет вам выделиться из толпы и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Не бойтесь экспериментировать и будьте смелы в своих модных решениях.



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