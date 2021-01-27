Главные модные тренды в Верховной Раде (фото)

Народные депутаты не перестают удивлять своим стильной одеждой. В кулуарах государственного помещения можно заметить тенденцию на зимние строгие образы, за которыми сейчас гоняются все модницы. Стильных политиков успели зафиксировать фотографы информационного агентства "УНИАН".

Стильные образы народных депутатов Украины. Фото: УНИАН

В этом сезоне актуальными стали сдержанные брючные костюмы. Во-первых, они делают силуэт более изящным и женственным. Во-вторых, подобные вещи помогают скрыть несколько лишних сантиметров, набранных во время зимних праздников.





Чтобы и себе выбрать стильный костюм, стоит отдавать предпочтение более спокойным цветам. Если у вас лишний вес, выбирайте оверсайз модели.

Очень популярной сейчас является ткань в клеточку. Поэтому рассмотрите этот вариант в первую очередь.





Если вы хотите выглядеть солидно и серьезно, выбирайте total-black образ. Он сделает из вас настоящую железную леди. К тому же помните, что черный цвет — самый лучший вариант, поскольку он визуально делает вас худее.





Верхнюю одежду, можете выбирать среди пальт, тренчей и больших курточек. Все эти вещи сейчас очень модные.





Напомним, что названо модный цвет этой зимой. Казалось бы, что зима — спокойное время года, поэтому и цвета в одежде нужно выбирать сдержанные. Однако дизайнеры и модельеры считают наоборот — нужно носить яркие вещи, которые будут поднимать настроение и отвлекать от серых мыслей о пандемии и проблемах. Поэтому самым модным цветом этого года стал фиолетовый. Модные образы можно посмотреть на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали, что на рынке вин появилось розовое Просекко. Подробнее о напитке можно прочитать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!