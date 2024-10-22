Главные бьюти-образы на Хэллоуин: как удивить друзей в этот жуткий вечер

Гэловин – это не просто праздник с фонариками из тыквы, это ночь, когда можно стать кем угодно. И хотя костюм важен, настоящий эффект производит удачно подобранный макияж. Бьюти-блоггеры уже давно превратили этот вечер в настоящее полотно для экспериментов. Хотите ли вы выглядеть жутко, или сексуально-загадочно, есть несколько проверенных вариантов, которые помогут вам остаться на волне тренда. Три креативных идеи макияжа, которые вы можете легко воплотить дома, представлены ниже.

Идеи макияжа на Хеллоуин 2024

Идея 1: "Мертвая невеста"

Этот образ стал классикой благодаря киноиндустрии, но он все еще остается любимцем среди поклонников готической эстетики на Хэллоуин. Ваша цель – создать эффект видовидного вида с налетом драматичности.

Как сделать:

База . Для достижения жутко-бледного цвета кожи вам понадобится белый грим или светлое основание. Нанесите ее равномерно на все лицо и шею, чтобы создать зомби-подобный эффект. Глаза . Используйте темно-серые и черные тени для глаз, создавая впечатление глубоких теней и усталого взгляда. Сделайте "размазанную" нижнюю линию глаз для еще большего драматизма. Скульптурирование . Для придания лицу остроты примените черные тени для контуров под скулами, на лбу и вдоль челюсти. Это придаст образу выразительного вида. Губы . Нанесите темную почти черную помаду, акцентируя внимание на мрачности. Чтобы усилить эффект, можно слегка стереть контуры, создавая небрежность в макияже.

Этот макияж не требует особых навыков, но гарантированно произведет впечатление. Добавьте черное платье и образ готов.

Идея 2: "Женщина-кошка"

Если вам нравится загадочность и элегантность, образ Женщины-кошки – идеальный выбор. Это сочетание сексуальности и силы, которое можно выделить с помощью правильного макияжа.

Как сделать:

Тон кожи . Ваше основание – натуральный тон кожи. Используйте обычный тональный крем, чтобы выровнять цвет лица. Глаза . Основной акцент здесь – кошачьи стрелки. Используйте черную подводку для создания длинных и четких стрелок, выходящих за пределы внешних уголков глаз, придавая взгляду хищности. Можно дополнить образ черными тенями, чтобы подчеркнуть глубину. Губы . Насыщенные красные губы станут ярким акцентом. Для стойкости помады нанесите немного прозрачной пудры поверх. Подробности . Маленький черный "носик" и несколько коротких линий для усиков сделают вас похожей на настоящую хищницу.

Этот макияж не нуждается в масках или сложных элементах костюма, но подчеркнет вашу индивидуальность и придаст загадочности.

Идея 3: Череп Dia de los Muertos

Образ черепа "День мертвых" – это яркое сочетание жизни и смерти, вдохновленное мексиканским праздником. Этот макияж – отличная возможность создать нечто яркое и в то же время зловещее.

Как сделать:

База . Как и для классического черепа вам понадобится белый грим или очень светлый тональный крем, чтобы покрыть все лицо. Глаза . Для рисования глазных полостей используйте черный карандаш или краску. Вокруг глаз можно добавить красочные узоры, как это принято в традициях Dia de los Muertos: ярко-синие, красные или зеленые контуры подчеркнут праздничное настроение. Подробности . Привлеките фантазию, добавляя цветочные или растительные элементы вокруг глаз или на лбу. Этот макияж позволяет экспериментировать с цветом, но главным элементом остается классическая форма черепа. Губы . Карандаш для губ поможет создать впечатление скелетных зубов. Нанесите вертикальные черные линии на губы, продолжая их за пределы рта для большего эффекта.

Этот образ хорошо подходит тем, кто любит яркие детали и оригинальные решения.

Геловин – это время для экспериментов и игры с образами. Независимо от того, выбираете ли вы готический макияж "Мертвой невесты", загадочный образ Женщины-кошки или красочный череп Día de los Muertos, каждый из этих вариантов поможет вам выглядеть стильно и незабываемо. Важно не опасаться экспериментов и наслаждаться процессом создания образа.