Фурор на конкурсе красоты: 80-летняя модель завоевала сердца зрителей

На национальном отборе к конкурсу красоты "Мисс Вселенная" в Сеуле настоящей звездой стала 80-летняя модель Чой Сун Хва. Хотя она не смогла победить на конкурсе красоты, однако получила признание зрителей и выиграла награду за лучшее платье.



Чой Сун Хва. Фото: AP/Lee ​​Jin-man

Чой Сун Хва раньше работала медсестрой и начала свою модельную карьеру в 72 года после совета одного из своих пациентов. Это привело ее к участию в Сеульской неделе моды и многочисленным фотосессиям для известных журналов. А теперь и к национальному конкурсу красоты "Мисс Вселенная" в Южной Корее, где она соревновалась с 30 другими конкурсантками, втрое моложе.

"Я хочу, чтобы люди смотрели на меня и понимали, что вы можете жить здорово и обретать радость в жизни, когда находите то, что хотите делать, а также когда бросаете себе вызов достичь этой мечты", — сказала Чой перед оглашением результатов.

Победу на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" одержала 22-летняя Хан Ариэль, которая будет представлять Южную Корею на международном конкурсе в ноябре . Чой Сун Хва одержала победу в номинации за лучшее платье и признание зрителей.

Нынешний конкурс "Мисс Вселенная" стал особенным не только благодаря участию Чой Сун Хва, но и из-за изменений в правилах. Впервые в истории были сняты возрастные ограничения для участников. Ранее участвовать в "Мисс Вселенная" могли только женщины от 18 до 28 лет. Кроме того, корейские организаторы сняли отменивший конкурс купальников, а также требования к росту, знанию языка и образованию, чтобы открыть конкурс большему количеству женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине избрали свою представительницу на конкурс "Мисс Вселенная".

Также "Комментарии" писали о первой победительнице Мисс ИИ . В этом конкурсе красоты брали виртуальные модели, созданные искусственным интеллектом.