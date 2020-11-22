kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

18397.57

ETH/USD

542.29

LTC/USD

84.86

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на пользование духов
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на пользование духов

Пандемия внесла свои коррективы в работу над созданием аромата, парфюмерам все труднее найти вдохновение

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Для некоторых экспертов, это возможность по-другому посмотреть на индустрию и принять новые вызовы.

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на пользование духов

Фото с открытых источников

С началом пандемии появилось мнение, что медицинская маска уничтожила всю романтику и необходимость в духах. К тому же маска стала физическим барьером между носом и запахами из окружающей среды. Лучшие создатели ароматов с всего мира с этим не согласны.

Парфюмеры из Барселоны при создании новых запахов начали учитывать новый повседневный атрибут — маску.

"Это правда, что коронавирус влияет на отрасль парфюмерии и творческий процесс. Я хочу верить, что эта ситуация завершится и мы наконец вернемся к жизни без масок. Проблема заключается в том, что если мы будем создавать духи, которые можно почувствовать через маску, не будут ли они слишком концентрированными", — сообщает парфюмер Сара Карнер.
Некоторым людям нравится носить на себе духи, некоторые включают их в обязательный ежедневный ритуал. С маской на лице придерживаться этих маленьких традиций стало трудно. Поэтому духи перешли из публичного пространства в персональный. Пандемия напомнила людям, что духи — прежде всего роскошь только для себя.

Парфюмеры из Нью-Йорка наоборот считают, что медицинская маска не мешает, а наоборот добавляет "тайны" и усиливает воображение. Также специалист предсказывает переход продаж ароматов в цифровой формат.

"Человеческие инстинкты стремятся к комфорту. Это касается и ароматов. Я убежден, что сейчас просто надо создать что-то новое ", — сообщает Фредерик Бушарда, парфюмер из Нью-Йорка.

Парижские эксперты отмечают, что пандемия внесла свои коррективы в работу над созданием парфюма. Парфюмерам все труднее найти вдохновение, когда каждый день носишь маску.

"Пандемия прерывает чувственность в отношениях. Люди не могут прикоснуться, поцеловаться через соблюдение дистанции. А духи часть этой чувственности людей, контакт между которыми теряется", — сообщает Парижский парфюмер Антуан Мезондие, создатель ароматов для Тома Форда, Moschino Funny и Bottega Veneta. "Духи как вторая кожа. Думаю, что после пандемии следует ожидать сильнее спрос на товары этого сегмента ".

Ранее "Комментарии" писали о том, как ухаживать за кожей в зимний период.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vogue.com.au/beauty/news/how-maskwearing-has-affected-our-appetite-for-fragrance/image-gallery/84a8c8dde6a1d2623e8c698df74d5341
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ