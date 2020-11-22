Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на пользование духов

Для некоторых экспертов, это возможность по-другому посмотреть на индустрию и принять новые вызовы.



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С началом пандемии появилось мнение, что медицинская маска уничтожила всю романтику и необходимость в духах. К тому же маска стала физическим барьером между носом и запахами из окружающей среды. Лучшие создатели ароматов с всего мира с этим не согласны.

Парфюмеры из Барселоны при создании новых запахов начали учитывать новый повседневный атрибут — маску.

"Это правда, что коронавирус влияет на отрасль парфюмерии и творческий процесс. Я хочу верить, что эта ситуация завершится и мы наконец вернемся к жизни без масок. Проблема заключается в том, что если мы будем создавать духи, которые можно почувствовать через маску, не будут ли они слишком концентрированными", — сообщает парфюмер Сара Карнер.

Некоторым людям нравится носить на себе духи, некоторые включают их в обязательный ежедневный ритуал. С маской на лице придерживаться этих маленьких традиций стало трудно. Поэтому духи перешли из публичного пространства в персональный. Пандемия напомнила людям, что духи — прежде всего роскошь только для себя.

Парфюмеры из Нью-Йорка наоборот считают, что медицинская маска не мешает, а наоборот добавляет "тайны" и усиливает воображение. Также специалист предсказывает переход продаж ароматов в цифровой формат.

"Человеческие инстинкты стремятся к комфорту. Это касается и ароматов. Я убежден, что сейчас просто надо создать что-то новое ", — сообщает Фредерик Бушарда, парфюмер из Нью-Йорка.

Парижские эксперты отмечают, что пандемия внесла свои коррективы в работу над созданием парфюма. Парфюмерам все труднее найти вдохновение, когда каждый день носишь маску.

"Пандемия прерывает чувственность в отношениях. Люди не могут прикоснуться, поцеловаться через соблюдение дистанции. А духи часть этой чувственности людей, контакт между которыми теряется", — сообщает Парижский парфюмер Антуан Мезондие, создатель ароматов для Тома Форда, Moschino Funny и Bottega Veneta. "Духи как вторая кожа. Думаю, что после пандемии следует ожидать сильнее спрос на товары этого сегмента ".

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