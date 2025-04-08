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Ее называли самой красивой женщиной в мире: одно фото чуть не разрушило ее жизнь

Эллисон Стокке стала секс-символом против своей воли.

сегодня, 11:55
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Автор:
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Slava Kot

Мало кто мог ожидать, что фотография девушки, стоящей в спортивном топе с палкой, лежащей на ее плече, может нанести какой-то вред. Однако такое изображение чуть не разрушило жизнь Эллисон Стокке. Она чуть не упала в депрессию после публикации этого фото в спортивном блоге.

Ее называли самой красивой женщиной в мире: одно фото чуть не разрушило ее жизнь

Эллисон Стокке. Фото из открытых источников

Американская прыгунья с шестом Эллисон Стокке с ранних лет демонстрировала хорошие спортивные результаты. В 2015 году она выиграла Чемпионат штата Калифорния, достигнув высоты 414 см, а ее личный рекорд составляет 436 см. Она была перспективной спортсменкой, которая стремилась к большим достижениям, в частности, мечтала выступить на Олимпийских играх. Однако публикация одного фото резко повлияла на ее жизнь.

Когда Эллисон было всего 17 лет, спортивный блог опубликовал фото девушки в спортивном топе с палкой на плечах. Это изображение 2007 года стало вирусным, а подпись к фото была: "прыжки с шестом — это сексуально и почти незаконно".

Фото перепечатали крупные СМИ, в частности, Los Angeles Times, The Washington Post, BBC и Der Spiegel. Фотография мгновенно стала символом сексуализированного образа спортсменки, и Эллисон стали называть "самой красивой женщиной в мире".

Ее называли самой красивой женщиной в мире: одно фото чуть не разрушило ее жизнь - фото 2

Эллисон Стокке

Популярность секс-символа отнюдь не принесла Стокке радости. Она стремилась быть признана своими спортивными достижениями, а не внешностью. Предложения от разных медиа, фотосессии и интервью стали постоянными, однако они не касались достижений в спорте. Еще хуже, со славой ей начали поступать оскорбительные сообщения, в том числе с сексуальным подтекстом.

"Все эти слова для меня унизительны. Я очень много работала над прыжками с шестом, но сейчас это неважно. Никто этого не видит. Люди замечают только красоту", — сказала спортсменка в интервью The Washington Post.

Несмотря на то, что Эллисон Стокке не смогла добиться высоких мест на международной арене, она продолжала участвовать в национальных соревнованиях. В 2017 году Стокке завершила свою спортивную карьеру.

В октябре 2019 года она вышла замуж за профессионального гольфиста Рики Фаулера. Вместе они воспитывают двух дочерей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых сексуальных спортсменках на Олимпийских играх в Париже.

Также "Комментарии" писали о самых сексуальных мужчинах мира за 20 лет.



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Источник: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250306122927.htm
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