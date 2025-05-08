Девушка три года не брила волосы под мышками: она показала, как это выглядит

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Slava Kot
Среди ярких фильтров и отфотошопленных фотографий в Instagram или TikTok появляются пользователи, которые сосредотачиваются на полной натуральности. Именно эти ценности легли в основу контента тиктокерки из Великобритании, которая три года не удаляла волосы под мышками и публично этим гордится.
Девушка годами не бреет волосы под мышками
Блоггерша из Великобритании под ником fairyinnature не бреет волосы под мышками и регулярно публикует видео в TikTok.
Контент тиктокерки собрал тысячи подписчиков, лайков, а некоторые видео имеют более миллиона просмотров.В комментариях под видео большинство аудитории одобряет выбор девушки. Некоторые пишут комплименты со словами "ты так хороша с этими волосами" и "вы экономите деньги и время — и больше не живете по чужим стандартам". Другие же следуют примеру британки: "я не брила ноги или подмышки с начала 2023 года — и я чувствую себя такой свободной".
Но вместе с поддержкой девушка сталкивается с критикой и возмущением из-за такого бодипозитива. Некоторые считают, что тело с волосами выглядит "неэстетично" или "негигиенически".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как блоггерша попросила мужчину сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата. Видео мгновенно приобрело популярность у TikTok.
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