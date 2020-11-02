Есть определенные внешние атрибуты по которым сразу же можно определить, насколько мужчина успешен. И это действительно так, ведь журналист издания Forbes Джозеф Деацетис (Joseph DeAcetis) назвал главную деталь гардероба, которая поможет понять это, передает издание lenta.

Деталь гардероба, которая добавляет иллюзию успеха в образ мужчины. Фото: unsplash

На сайте опубликована статья специалиста, в которой сообщается, что каждый деловой мужчина непременно должен добавить к своему образу часы. Джозеф рассказывает, что именно этот аксессуар определит, каким будет первое впечатление о вас ваших коллег или деловых партнеров.

"Часы демонстрируют не только вкус мужчины, но и его уважение к себе и компании, в которой он работает", — поделился он.

Деацетис также подчеркнул, что часы необязательно должными быть самыми дорогими или относится к люксовому сегменту. Из более дорогих он назвал аксессуары марок Audemars Piguet и H.Moser & Co. Стоимость изделий варьируется от 19 до 26 тысяч долларов.

А что касается более дешевых вариантов, то в их число вошли Nixon с изделием за 250 долларов и Longines за 2150 долларов.

Также издание "Комментарии" расскажет, на какой руке следует носить часы. Согласно древнекитайской медицине, запястье имеет определенные точки, напрямую связанные с сердцем. Если эти точки слишком передавить, есть вероятность нарушения внутреннего баланса энергетических потоков. Ведь симметричная и ритмичная пульсация этих точек – залог здоровья, долголетия и бодрости. Исходя из расположения этих точек, женщинам следует носить всевозможные аксессуары на левой руке, а мужчинам – на правой.



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