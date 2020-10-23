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Что не нравится мужчинам в женской внешности

Речь идет не о красоте, а о внешнем виде женщины

сегодня, 03:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждая девушка стремится всегда быть красивой и привлекательной. Да, только "красота" понятие относительное и каждый представляет ее по-своему. Но есть в женской внешности нюансы, которые очень сильно раздражают и отпугивают мужчин. Об этом сообщает издание Lucky-women.

Что не нравится мужчинам в женской внешности

Губы уточкой

Девочки очень любят делать губы "уточкой", особенно, во время селфи. Непонятно кем именно была введена в моду эта тенденция, но мужчин она дико раздражает. 

Боевой раскрас   

Косметические средства помогают скрыть недостатки во внешности и при правильном использовании подчеркивают достоинства девушки. Но главное — знать меру. Мужчинам не нравятся яркие тени, губы, тонны пудры и румян на лице девушки, лучше сделайте легкий мейк-ап, приближенный к эффекту натуральности.

Сухая кожа

Сухая кожа, шелушение на губах — это признак неухоженности. Оказывается, мужчины обращают на это внимание очень часто. Женская кожа в их представлении связана с мягкостью и шелковистостью. Так, что не забывайте увлажнять кожу кремами, а губы бальзамом.  

Броский маникюр

Длинные ногти со сложным нейл-артом еще один способ отпугнуть мужчину. Вообще такой дизайн и длина давно не в тренде, но некоторые женщины стараются создавать маникюр по принципу — всего и побольше. Но вот нюдовые, розовые, красные тона и короткие аккуратные ногти выглядят дороже и привлекательнее.

Плоские ягодицы

Многие девушки так стремятся похудеть и избавиться от привлекательных бедер, что создают себе настоящую проблему. Оказывается, пышные бедра в стиле Джей Ло более привлекательно выглядят в глазах мужчин, чем плоская попа. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие особенности внешности выдают возраст. 


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